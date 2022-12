Kleintierzüchter stellen aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spaichingen - Nach dreijähriger Pause gab es vom 3. bis 4. Dezember wieder eine Kleintierschau des Kleintierzuchtvereins Z265 Spaichingen. Mit viel Aufwand und großer Freude wieder die Tiere ausstellen zu können, wurde mit vereinten Kräften am Freitag in der alten Turnhalle alles für die Lokalschau aufgebaut. Die Züchter freuten sich endlich, wieder ihre Tiere zeigen zu können. So gab es 60 Kaninchen in zwölf verschiedenen Rassen.

Der Preisrichter Gerhard Wimmer hatte somit alle Hände voll zu tun. Die Tiere wurden nach dem Standard des ZDRK bewertet. Jedes Tier hat genaue Angaben über Gewicht, Körperform, Körperbau, Fellhaar und spezifische Rassenmerkmale zu erfüllen.

Der Pflegezustand wird auch bewertet. Jedoch lieben die Züchter ihre Tiere und der Pflegezustand ist bei allen vorzüglich. Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls wieder bestens gesorgt. Über Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torten bis hin zu den Bratwürsten und Schweinebraten mit Spätzle und Salat. Eine Tombola und das Glücksrad, bei dem es selbstgemachte Schweinshaxe und Schwarzwurst von Hansi Fath gab, gab es wie in den Jahren zuvor auch wieder. Die Lokalschau Besucher hatten ihre Freude daran. Einen Maltisch für die Kinder gab es auch.

Am Sonntagabend gab es dann die Preisverleihung. Erster Platz mit Thüringer 383,5 Punkten erhielt Walter Merz. Zweiter Platz mit Helle Großsilber 383 Punkten ebenfalls Walter Merz. Dritter Platz mit Deutsche Kleinwidder wildfarbig weiß 382,5 Punkten Hermann Sahner. Das beste Tier der Schau gehört Walter Merz, eine Helle Großsilberdame mit 96 Punkten.

Für die Jugend stellte Sophie Prutscher aus. Hierfür gab es eine Anerkennung. Leider gibt es nicht mehr eine große Jugendgruppe im Verein. Das macht den Vorstand Wolfgang Büermann etwas Sorgen. Über neue Züchter und Jungzüchter würde sich der Verein sehr freuen.