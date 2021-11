Kleintierschau des Kleintierzuchtvereins Leutkirch-Urlau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die am 13./14. November 2021 durchgeführte Ausstellung im Hasenheim in Leutkirch hatte in vielerlei Hinsicht jede Menge Besonderheiten aufzuweisen. Es war die erste Schau nach zwei Jahren Stillstand im Vereinswesen, was die Präsentation von Tieren betrifft. Die Züchter um Vorstand Robert Gaile wollten der Öffentlichkeit ihre schönsten Tiere präsentieren, was sich aufgrund der überaus angespannten Coronalage nicht mehr realisieren ließ. So mussten leider einige Besucher unverrichteter Dinge wieder den Heimweg antreten, was der Veranstalter sehr bedauert. Darüberhinaus schwebte als zweites Damoklesschwert das bereits vereinzelt aufgetretene Vogelgrippe-Virus in Nachbarkreisen über den Geflügelzüchtern.

Letztendlich konnte aber die Veranstaltung in geschlossenem Rahmen unter besonderen Bedingungen durchgeführt werden. Jeweils zwei Preisrichter bei den Tauben und dem Geflügel bewerteten den ganzen Samstag über rund 300 Tiere und konnten zahlreiche Preise vergeben. Knapp 70 Tiere konnten bei den Kaninchen aufgeboten werden. Angefangen von der kleinsten Rasse, einem Farbenzwerg wildfarben, über die speziellen Haarstrukturrassen wie die Rexkaninchen mit einem ganz kurzen und weichen Fell bis hin zur größten Rasse, den Deutschen Riesen wildfarben, war alles vertreten. Die Hasenkaninchen von Lothar Bank machten hier das Rennen vor Ramona Gaile mit Kleinwiddern in wildfarben-weiß.

Für die Taubenzüchter der Rasse Elsterpurzler der Gruppe Allgäu war es die letzte Schau. Hier setzte sich Karl Forster an die Spitze des Feldes mit Elsterpurzlern in schwarz und machte sich damit zum 1. Vereinsmeister Tauben. Ihm folgte Anton Brauchle mit Thüringer Schwalben blau mit schwarzen Binden. Beim Geflügel ging der 1. Platz bei den Erwachsenen an Lutz Markus, der prachtvolle Russengänse vorweisen konnte. Seine beiden Töchter Mia und Zoe glänzten bei den Jugendlichen, die Puten in narragansettfarbig und die Hühnerrasse Zwergbrahma als Haustiere halten.

Somit wurden zum ersten Mal seit Bestehen des Vereins die Vereinsmeister unter Ausschluss der Öffentlichkeit ermittelt. Premiere war auch die Teilnahme von jugendlichen Gastausstellern, bei denen sich Felix Bauer aus Salem mit seinen Hellen Großsilbern durchsetzen konnte. Das Fazit des Wochenendes lautet: es war schön, wieder eine Schau durchgeführt zu haben, aber mit Zuschauern wäre es einfach besser gewesen.