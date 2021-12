Kleinlastwagen touchiert Reklametafel

Mehrere Tausend Euro Sachschaden hat der 40-jährige Fahrer eines Kleinlastwagens am Samstag gegen 16.15 Uhr beim Einparken in der Georgstraße verursacht.

Während seines Parkmanövers touchierte er laut der Polizei eine an der Gebäudefassade montierte Reklametafel. Diese wurde erheblich beschädigt und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr Friedrichshafen vollständig abmontiert werden. Am Kastenwagen des Unfallverursachers entstand etwa 2000 Euro Sachschaden, an der Werbetafel wird dieser auf rund 3000 Euro beziffert.