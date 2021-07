Kleines Traktor-Treffen in Großholzleute

Das Oldtimer-Bulldog-Treffen in Isnys Ortschaft Großholzleute ist in normalen Zeiten eines der Größten in Deutschland und hat eine mehr als 20-jährige Tradition. Im vergangenen Jahr musste es coronabedingt ganz ausfallen. Dieses Jahr, sehr kurzfristig angekündigt, kann wieder im kleinen Rahmen mit einer begrenzten Aussteller- und Besucherzahl von maximal 300 Personen und Einhaltung der zur Zeit geforderten Corona-Schutzmaßnamen gestartet werden. Eine Anmeldung für Traktoren bis Baujahr 1980 ist noch möglich unter info@oldtimertreffen-grossholzleute.de oder bei Norbert Horn mobil: 0173/2141833. Eintreffen der Aussteller mit ihren (geschmückten) Traktoren ist ab 9 Uhr möglich. Oldi-Autos und Motorräder sind dieses Jahr nicht erlaubt. Das Unterhaltungsprogramm wird dieses Jahr auch reduziert sein auf einen kleinen Gaudi-Parcour. Für Bewirtung ist gesorgt durch die Veranstalter: Trachtenverein Schwarzer Grat und Feuerwehrabteilung Großholzleute. Foto: Walter Schmid