Kleines Kaffeekonzert zum ersten Advent

Die Gesangsklasse der Opernsängerin Regina Berner (Trossingen) lädt am Sonntag, 27. November, zu einem Adventskonzert in die Auferstehungskirche Tuttlingen (Brückenstraße) ein. Das Konzert, das traditionell zur Kaffeestunde stattfindet, beginnt um 16 Uhr und dauert eine Stunde bis 17 Uhr. Erstmals nach Coronazeiten sind nicht nur die Seniorinnen und Senioren des Elias-Schrenk-Konzerts herzlich eingeladen, sondern auch alle interessierten Gäste und Zuhörer aus der ganzen Region.

Das Programm bietet sowohl Advents- und Weihnachtslieder (Maria durch ein Dornwald ging, Leise rieselt der Schnee, Tauet Himmel den Gerechten, Nun komm der Heiden Heiland, Es ist ein Ros' entsprungen, O Heiland reiß die Himmel auf, und weitere) als auch Songs aus Musical, Film und Revue, wie zum Beispiel „Le monde est stone“ aus „Starmania“, „Nella Fantasia“ aus dem Kinofilm „The Mission“, „Can't help falling in love with you“ von Elvis, der „Abendsegen“ aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“, Stücke aus den italienischen Arie antiche, undsoweiter. Der Eintritt ist frei! Durch das Programm führt Regina Berner.

Die Gäste werden gebeten, bis zum Einnehmen des eigenen Sitzplatzes eine Maske zu tragen, um für die Seniorinnen und Senioren des Elias-Schrenk-Haus eine gewisse Sicherheit zu gewähren.