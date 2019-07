Kleiner Schnitt, große Wirkung

Das Klinikum Konstanz ist internationales Ausbildungszentrumfür minimalinvasive 3D-Chirurgie

Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört nach wie vor zu den bedrohlichsten Krebserkrankungen. Bei so einer Diagnose ist rasches Handeln gefragt. „Vor allem über die Möglichkeit einer Operation muss schnell entschieden werden“, sagt der Leiter des Konstanzer Krebszentrums, Professor Dr. Glatzle. Der Chirurg ist spezialisiert auf Pankreasoperationen. Genau wie Magen, Darm und Leber wird in Konstanz die Bauchspeicheldrüse meist in Schlüssellochtechnik operiert. Aus der ganzen Welt kommen Chirurgen, um Jörg Glatzle über die Schulter zu schauen, denn Konstanz ist internationales Referenz- und Ausbildungszentrum für minimalinvasive 3D-Chirurgie. „Wir arbeiten bei der Weiterentwicklung der Instrumente eng mit den Herstellern zusammen und haben immer die neueste Technik zur Verfügung“, sagt Glatzle. Die Komplikationsrate des zum Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gehörenden Klinikums sei erfreulicherweise ähnlich niedrig wie die der universitären Zentren.

Hoffnung bei Pankreaskrebs

„Bauchspeicheldrüsenkrebs ist nach wie vor eine sehr schwerwiegende Diagnose, aber nicht immer hoffnungslos“, sagt der Chefarzt der Gastroenterologie, Prof. Dr. Marcus Schuchmann. Da es keine routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen gibt, wird der Krebs meist zufällig entdeckt. Eine wichtige Rolle spielten dabei die neuen Kernspintomographen. Sie erkennen mittlerweile sogar kleine Zysten, aus denen sich bösartige Tumore entwickeln können. In einzelnen Fällen kann der Patient durch eine Operation – quasi vor der Krebsentstehung – geheilt werden. Im Gegensatz dazu ist die Vorsorge beim Darmkrebs fest etabliert. Bei Polypen, die oft bei Darmspiegelungen entfernt werden können, handelt es sich schon um eine Krebsvorstufe, so Schuchmann. Umso wichtiger sei ab 50 die Vorsorge. Blut im Stuhl oder veränderte Stuhlgewohnheiten seien Alarmzeichen, die unbedingt abgeklärt werden müssten.

Alarmzeichen ernst nehmen

Nicht immer steckt gleich Krebs dahinter. Falls doch, muss es schnell gehen. „Bei uns bekommt jeder eine schnelle Diagnose und, wenn es sein muss, einen schnellen OP-Termin“, sagt Schuchmann. Auch niedergelassene Ärzte könnten sein Team unkompliziert nach einer zweiten Meinung fragen, so der Internist und Gastroenterologe. Das Konstanzer Bauchteam ist nicht nur auf minimalinvasive OPs spezialisiert. Schuchmann leitet auch das Leberzentrum, das Patienten vom Schwarzwald bis nach Biberach betreut. Im Leberzentrum werden nahezu alle Lebererkrankungen behandelt: Hepatitis, seltene Stoffwechselerkrankungen, fortgeschrittene Zirrhosen sowie Tumore und Lebermetastasen. „Bauchspeicheldrüsen- und Leberoperationen sind bei uns Chefsache“, sagt Prof. Glatzle. Ob Kassen- oder Privatpatient spielt keine Rolle. Für Lebertransplantationen oder hochkomplexe Tumorerkrankungen schicken Schuchmann und Glatzle ihre Patienten jedoch an darauf spezialisierte Unikliniken. Für unsere Patienten wollen wir immer die bestmögliche Behandlung.“

v.l.n.r Prof. Dr. Marcus Schuchmann, Leiter Leberzentrum, Gastroenterologie und Hepatologie / Prof. Dr. Markus Juchems, Diagnostische und Interventionele Radiologie / Prof. Dr. Jörg Glatzle, Leiter des Krebszentrums, Allgemein-, und Viszeralchirurgie / Dr. Benjamin Kläsner, Chefarzt Nuklearmedizin (Foto: GLKN)

Leistungsspektrum

Minimalinvasive Operationen von Pankreas, Leber, Magen und Darm.

Behandlung von Lebererkrankungen wie Hepatitis, seltene Stoffwechselerkrankungen, fortgeschrittene Zirrhosen, Tumore,Lebermetastasen.

Zweitmeinung für Ärzte und Patienten.