Kleine Photovoltaik-Anlagen können bis zu 500 kWh pro Jahr erzeugen

Für die notwendige Verbreitung der Solarstromerzeugung auf Privathäusern und bei ansässigen Unternehmen setzt sich das Regionale Energieforum Isny (Refi) ein. In einer Pressemitteilung weist Refi jetzt auf das aktuelle Thema kleiner Anlagen für Photovoltaik (PV) wie Balkon-PV, Mini-PV oder auch Stecker-PV und deren Potentiale für den Privatbereich hin.

Kleine Photovoltaik-Anlagen bis 600 W bestehen typischerweise aus zwei Modulen und einem kleinen Wechselrichter. Der erzeugte Strom wird einfach direkt in eine vorhandene Steckdose eingespeist. Man könnte sie auch als ein Strom erzeugendes Haushaltsgerät bezeichnen. Diese unkomplizierten und preisgünstigen Kleinanlagen können einen Teil des Strombedarfes des Haushaltes decken, wie etwa von Kühlschrank, Tiefkühltruhe, WLAN-Router, Standby-Modus von elektronischen Geräten. Je nach Anlagengröße, Ausrichtung und Verschattungsfreiheit werden bis zu 500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr erzeugt, die zum größten Teil selbst verbraucht werden und bei einem aktuellen – in Zukunft weiter steigenden - Strombezugspreis von circa 30 Cent pro kWh eine deutliche Kostenersparnis generieren. So kann sich die Investition in drei bis fünf Jahren amortisieren.

Die Anlage kann selbst montiert werden an Balkon, Hauswand, Dach, Gartenhaus oder Vordach. Im Handel gibt es komplette Sets zu kaufen, auch mit benötigtem Montagematerial. Refi weist darauf hin, dass je nach Gestaltung die Einwilligung des Vermieters oder der Wohngemeinschaft eingeholt werden sollte. Die erforderliche Anmeldung der Anlage bei Netze BW und bei der Bundesnetzagentur kann der Betreiber selbst erledigen.

Wer handwerklich etwas geschickter ist, kann sich auch die Module und den Wechselrichter selbst besorgen und etwa gebrauchte Module billig erwerben. Es gibt auf dem Markt auch schon preisgünstige Module von alten PV-Anlagen oder von Reparaturen und Umbauten. Auf diese Möglichkeit haben Eckhard Berger und Paul Roth vom Refi in einem gut besuchten Webinar zum Thema Balkon-PV hingewiesen.

Den Webinarvortrag findet man auf der Refi Homapage (www.energieforum-isny.de) unter dem Thema „Energie erzeugen“ genauso wie den Kontakt zu Refi und weitere Informationen zu Balkon-PV.