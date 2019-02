Kleine Narren haben großen Auftritt

Die Vogelhochzeit und das Rote Pferd laden zum Mitmachen ein

Altheim - Mit einem Besuch bei der Betreuungsgruppe des Bürgervereins Altheim im Foyer der Altheimer Festhalle wollte der Kindergarten „Kleiner Biber“ der Fasnet einen besonderen Stempel aufdrücken. Die Freude der Senioren, ihre strahlenden Augen und das Mitmachen bei den vorgestellten Liedern zeigten, dass der Besuch der Kinder willkommen war.

Im Kindergarten „Kleiner Biber“ beginnt die Fasnetswoche damit, dass man am Montag einen eigenen Narrenbaum aufstellt. Dann startet man zu einem kleinen Umzug durchs Dorf, der in diesem Jahr zur Turnhalle führte. Dort wartete die Betreuungsgruppe des Bürgervereins Altheim um Paul Spitznagel bereits auf die kleinen Gäste. Bunt und fastnetsgemäß gekleidet, waren sie mit der großen Trommel genau so gespannt wie die Senioren.

Annett Barich und ihre Erzieherinnen hatten ihre muntere Schar gut auf den Besuch vorbereitet. „Jesses, jesses, heidenei“ tönte es zu Beginn, worauf die Kinder mit ihrem Lied „Auf am Wasa graset d’Hasa“ auch die älteren Leute zum Schunkeln einluden. Nicht wenige der Senioren rund um den großem Tisch schunkelten mit. Auch beim lustigen „ Arabi ram tam tam“ ließen sich die Senioren animieren.

„Die Überraschung ist euch voll geglückt“, stellte Paul Spitznagel fest. „Deshalb gibt es für euch auch eine süße Überraschung.“ Dafür bedankte sich Annett Barich mit der ganzen Kindergartentruppe mit dem Song vom roten Pferd und der Fliege, die in keiner Weise dumm war. „Kommt mal wieder“ tönte es aus den Reihen der Senioren, die mit winkenden Händen sich an der ganz diszipliniert auftretenden jungen Schar erfreuten.