Kleine Lichter verändern die Welt

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!

Wenn die Wunden brennen, die unsere Verletzungen in der Seele hinterlassen, wenn die Erinnerungen in der Seele brennen, an Verlust oder an erfahrene Gewalt, wenn es in unserer Welt, in uns, schmerzhaft brennt, dann hoffen wir auf Gott, dass er ein Licht anzündet, dessen Brennen nicht schmerzt, sondern Licht und Wärme in die Welt bringt und Hoffnung an eine gute Zukunft in uns stark macht.

Advent ist einerseits ein Erinnern an das, was geschah, als Gott Mensch wurde vor über 2000 Jahren in Bethlehem. Aber vor allem ist Advent der Glaube daran, dass Gott zu uns kommt, dass der Gang der Dinge in unserer Welt eine Wendung nimmt: Weg von Hass, Neid und Gewalt, hin zu Liebe und Mitgefühl, weg von Vergeltung hin zu Entgegenkommen und Verzeihen.

Eines Tages wird das im Großen geschehen, weltumfassend: Dann heißt Advent, dass eine neue Welt ohne Leid, Krankheit und Tod sein wird. Das ist die die große Hoffnung der Christen.

Heute schon geschieht das im Kleinen: Kleine Lichter zwischen Menschen, zwischen mir und dir, können das Leben heller und schöner machen. Kleine Lichter von Liebe und Mitgefühl, entzündet von der Liebe Christi, die uns erlaubt, Egoismus hintanzustellen und stattdessen auf andere zuzugehen in Achtsamkeit und Respekt. Viele solche Adventslichter leuchten in aller Welt: Wo Menschen ihre Liebe zueinander entdecken und leben. Wo immer Freundschaft und Menschlichkeit über Konkurrenz gestellt werden. Wo Fremdheit zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern überwunden wird: Einfach weil wir alle Menschen sind. Kleine Lichter, aber doch verändern sie die Welt.

Jede und jeder von uns kann solche Lichter anzünden, tagtäglich sogar. Die Welt ein wenig heller und wärmer machen. Eine Möglichkeit, vielleicht: Adventskerzen verschenken in diesem Advent. An Menschen, denen wir etwas zu verzeihen haben. An Menschen, die wir um Verzeihung bitten müssen. An Menschen, die einsam sind oder Leid tragen. An Menschen, die wir lieben. An Menschen auch gerne, die vielleicht gar nicht damit rechnen, von uns eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Adventskerzen verschenken zum Zeichen, dass wir uns Advent für unsere Welt, für unsere Mitmenschen und uns selbst wünschen. Adventskerzen als Zeichen der Liebe.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann viele.

Mit Segenswünschen für Ihren Advent 2019.