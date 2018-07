Klein, robust oder spieletauglich: Neue mobile Rechner

Panasonic bringt robustes Notebook mit Core-i5-Chip

Wiesbaden (dpa/tmn) - Mit dem Toughbook CF-19 kündigt Panasonic ein besonders robustes Notebook mit Core-i5-Prozessor an. Die Rechenleistung sei gegenüber dem Vorgängermodell um rund ein Drittel verbessert worden, so der Hersteller. Zur Ausstattung des rund zwei Kilogramm schweren mit einem 10,4-Zoll-Display versehenen Rechners gehört nun unter anderem ein Arbeitsspeicher vom Typ DDR3. Optional kann das Gerät auch mit Wimax ausgerüstet werden. Das gegen Stürze aus bis zu 1,80 Meter geschützte Notebook kostet in der Basisversion 2950 Euro und ist ab Juli erhältlich.

Neues Spieler-Notebook von Asus

Ratingen (dpa/tmn) - Von Asus gibt es ein neues Notebook, das vor allem für Spielefans gedacht ist. Das G51JX-IX052V besitzt den Angaben zufolge ein 3D-fähiges 120-Hertz-Display mit einer Diagonale von 39,6 Zentimetern (15,6 Zoll). Als Prozessor kommt ein Core-i7-720QM mit 1,6 Gigahertz Taktfrequenz zum Einsatz. Beim Grafikchip handelt es sich um einen GeForce GTS360M von Nvidia mit 1 Gigabyte (GB) Speicher. Der Arbeitsspeicher umfasst 8 GB, die S-ATA-Festplatte 500 GB. Das mit einem Blu-ray-Laufwerk ausgestattete Notebook kostet 1899 Euro - inklusive 3D-Brille.

Neues Netbook von Packard Bell

Hamburg (dpa/tmn) - Von Packard Bell gibt es ein neues Netbook. Es heißt dot a, besitzt ein 11,6-Zoll-Display und bietet nach Angaben des Herstellers eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden. Zur Ausstattung zählen eine Festplatte mit 640 Gigabyte (GB) Speicher sowie 4 GB Arbeitsspeicher und ein Multi-in-1-Card-Reader. Der 1,35 Kilogramm schwere mit Windows 7 arbeitende Rechner kostet 399 Euro.