Kleidung gerät in einem Keller in Brand

Zu einem Brand mussten die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Biberach am Dienstagabend ausrücken. Gegen 18.15 Uhr entdeckte eine Zeugin Rauch in einem Gebäude in der Kolpingstraße. In einem Kellerraum brannte Kleidung auf Kleiderständern. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein Defekt an einem technischen Gerät Ursache für das Feuer gewesen sein. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe ist laut Polizei bislang nicht bekannt.