Kleiderpakete für die Bedürftigen in Rumänien

Groß war die Unterstützung in der Kleiderhilfe von der Kolpingsfamilie Isny für die Bedürftigen in Rumänien. Rund 2200 Pakete mit Kleidung, Schuhe, Kinderspielzeug, Bettwäsche, Kinderwagen, Rollators und anderes gingen vom Sammel- und Zwischenlager vom Hof der Familie Halder in Gründels im vergangenen Jahr in fünf voll beladenen LKW nach Rumänien.

Die Isnyer Hilfe kommt über die Hilfsorganisation Ost-Europa-Hilfe „Triumph des Herzens“ des Schweizer Priesters Rolf Schönenberger zu den Bedürftigen. Die Hilfsorganisation ist in mehreren osteuropäischen Ländern in sozialen Bereichen tätig. Durch die Corona-Situation ist die Not viel größer geworden. Arbeitslosigkeit, Ausgangssperren, Inflation. Empfänger vor Ort sind die sozialen Einrichtungen der Kirchen, Malteser, Caritas, Rotes Kreuz. Nach Sortierung der Spenden gehen sie in die vielen Ausgabestellen in den Regionen. Familienbetreuer, welche die Familien regelmäßig besuchen, schreiben auf, was sie brauchen, und das dürfen sie gratis dort abholen. Es darf nichts verkauft werden.

Ein Großteil der Kleiderspenden kommt vom Isnyer und Bad Wurzacher Kleiderstüble. Die Kolpingsfamilie bedankt sich im Namen aller Empfänger für die vielen Spenden an Hilfsgüter, Geldspenden für die Transportkosten, den Mitarbeiter beim Verladen der Spenden sowie der Isnyer Firma DRIVE für die Spende der leeren Kartons zum Verpacken der Spenden.