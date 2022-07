Klavierabend mit Dmytro Sukhovienki in Ochsenhausen

Ochsenhausen (sz) - Im Bibliothekssaal Ochsenhausen findet am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr ein Klavierabend der International Summer Academy of Music (ISAM) mit Dmytro Sukhovienki. Sein Klavierabend eröffnet die ISAM.

Sukhovienki wurde laut Veranstaltungsankündigung der Landesakademie für musizierende Jungend in Baden-Württemberg Ochsenhausen mit zahlreichen Preisen, unter anderem beim Genfer Musikfestival, ausgezeichnet. Hervorzuheben seien im Rahmen der Klavierabende auch zwei Preisträger des Siegfried Weishaupt Klavierwettbewerbs: Zunächst tritt Artur Vorozhtcov am Mittwoch, 27. Juli, um 19.30 Uhr in Schwendi in der kleinen Bühne im Rahmen des Preisträgerkonzerts des 9. Siegfried-Weishaupt-Klavierwettberwerbs auf.

Der vormalige Preisträger Roman Lopatynski, der mittlerweile als Profimusiker in der Ukraine konzertiert, wird am Sonntag, 31. Juli, um 20 Uhr im Bibliothekssaal Bad Schussenried auftreten. Am 3. August folgt um 9 Uhr im Bibliotheksaal Ochsenhausen der 10. Siegfried-Weißhaupt-Klavierwettbewerb. Am 4. August findet schließlich das ISAM-Gala-Abschlusskonzert in der Basilika St. Georg und dem Bibliothekssaal Ochenshausen statt.

Wegen der begrenzten Platzzahl sollten Karten unter www.landesakademie-ochsenhausen.de reserviert werden.