Klassik-Konzert zu Gunsten des AWO Frauen- und Kinderschutzhauses Bodenseekreis

Margrit Jäger-Waldau von www.mjw-eventmanufaktur.de hat die Auftaktveranstaltung ihrer Kulturveranstaltungsreihe, ein Konzert der klassischen Philharmonie NordWest, dem Frauen-und Kinderschutzhaus Bodenseekreis gewidmet.

„Endlich kann die Spendenübergabe erfolgen“, sagt Margrit Jäger-Waldau mit Blick auf die schwierige Situation wegen Corona. Schon im Sommer fand ihre erste Kulturveranstaltung mit der klassischen Philharmonie NordWest statt und hat nicht nur viele Menschen in Lippertsreute begeistert, sondern auch eine beträchtliche Spendensumme zusammengebracht. Knapp 3000 Euro kamen an nur einem Abend zusammen und konnten nun symbolisch dem AWO Frauen-und Kinderschutzhaus Bodenseekreis übergeben werden.

„Ich möchte nicht nur Kultur an den See bringen, sondern wollte mit dieser Veranstaltung auch eine soziale Einrichtung unterstützen“, so die gebürtige Überlingerin, die seit zwei Jahren wieder am Bodensee wohnt und mit ihrer kleinen Eventagentur große Namen in den Bodenseekreis holt. Die Spende geht an das AWO Frauen-und Kinderschutzhaus Bodenseekreis und man hat auch schon viele Ideen, wofür das Geld verwendet werden soll: „Es sollen vor allem neue Spielgeräte für draußen angeschafft werden“, so die Leitung, deren Namen anonym bleiben soll. Kathrin Stumpf, Kreisgeschäftsführerin beim AWO Kreisverband erklärt: „Wir erleben jetzt zeitverzögert die Folgen von Corona und sind froh über jeden unserer 20 Plätze, den wir Frauen, die von Gewalt betroffen sind, samt ihren Kindern zur Verfügung stellen können.“ Dabei ist der Verband immer auf Spenden angewiesen. Dieter Stauber, seit fünf Jahren Vorstandsmitglied im AWO Kreisverband sagt dankbar: „Das soziale und solidarische Miteinander ist eines meiner Hauptthemen, beruflich wie privat. Wie schön, dass das Frauenhaus, das das einzige im Bodenseekreis ist, mit dieser Spende so großzügig unterstützt wird.“