Klassik im Kino als grandioses Hörerlebnis

Riedlingen - Klassik im voll besetzten Kino mit dem Streichertrio Danuvius dürfte zu den herausragendsten kulturellen Ereignissen der Stadt zählen. Was Benedikt Wiedmann ( Violine), Lukas Pfeiffer ( Viola ) und Janusz Heinze am Violoncello mit Spielfreude, instrumentalem und interpretatorischem Können in oft unglaublicher Virtuosität boten, konnte auch ein noch so langer Beifall nicht lohnen. Ein Wiedersehen wäre vielen Zuhörern aus dem Herzen gesprochen.

Die drei Solisten haben sich im Orchester der Nationaloper Oslo kennengelernt. Auf Grund gemeinsamer Interessen entstand 2016 so ein junges, aufstrebendes Streichertrio, das nicht zufällig den Namen „Danuvius“ erhielt. Während im klassischen Streichquartett oft der ersten Violine eine besonders hervorstechende Rolle mit teilweise koloraturhaften Szenen zufällt, sind im Terzett sind alle Instrumente gleichberechtigt. Das kommt vor allem der Viola zugute, die von manchen Komponisten im solistisch – melodiösen Bereich oft etwas stiefmütterlich behandelt wird. Allerdings werden auch vom Cellisten temporeiche Läufe verlangt, wie sie nur mit oft extremer Virtuosität zu bewältigen sind. Um dies alles zeigen zu können, hat das Trio ein recht vielschichtiges Programm im Riedlinger Kino zum Klingen gebracht. Von Vorteil dabei war, dass in der Intimität des Raums jeder Ton, auch das mit äußerst feinsinnigem Vibrato versehene Pianissimo, präsent blieb und nicht irgendwo in baulicher Ferne entschwinden konnte.

Fuge und Barock oder Bach in Verbindung mit Mozart gehörten zu den Strichworten, mit denen Lukas Pfeiffer und Benedikt Wiedmann die Zuhörer in die vorgestellten Werke einführten. Von Friedemann Wilhelm Bach, dem ältesten Sohn des großen Meisters Johann Sebastian Bach, hat das Danuvius-Ensemble als Einstieg ein Werk arrangiert, das im Stil einer barocken Fuge von herrlichen Zwiegesprächen von Violine und Viola über delikaten Passagen des agilen Cellos geprägt war.

Danach galt die Aufmerksamkeit Paul Hindemith. Auch hier war trotz der Entstehung des Werks im Jahr 1924 eine Toccata von Bach mit im Spiel. Von allen drei Instrumenten wird oft extreme Virtuosität verlangt: Mit barockem Einschlag eine rasche Fuge, danach eine hübsche klanglich zurückgenommene Bourree, dann als überwältigender Höhepunkt eine polyphon ausgestaltete Doppelfuge, deren Themen der Eingangssätze als Kanon in der kompositorischen Anlage als Kontrapunkt miteinander verknüpft wird. Das Ganze wird zu einem grandiosen Hörerlebnis voll Hingabe und Virtuosität des recht komplexen Werks. Kurze Passagen als bewusste Ruhepausen werden in bestechener Weise im Stil der gleichberechtigten Instrumente fortgeführt, sodass jedes Instrument dank des außergewöhnlichen Könnens seines Spielers mit seinem charakteristischen Charakter zum Tragen kommt: Herrlich leuchtend, federleicht emporsteigend, zärtlich ausschwingend Benedikt Wiedmanns Violine, mit viel Wärme und Innigkeit, mit Charme und bestechender Behendigkeit die Viola von Lukas Pfeiffer, bestaunenswert die virtuosen Passagen als Ergänzung zur sonoren volltönenden Basis das Cello von Janusz Heinze. Im Terzett wechselten temporeiche Passagen mit punktgenauen Akkorden in den fugenartigen Bereichen, strömte liedhafte und transparente Schönheit aus dem Mittelteil, erzeugte ein ausschließlich gezupftes Pizzikato fast ungläubiges Staunen, und das alles geprägt von virtuosem Können, spürbarer Spielfreude und gelebter Leidenschaft der drei Solisten.

Klänge voll angenehmer Ruhe, voll Wärme und Innerlichkeit belebten das wieder an Bach erinnernde Thema, mit dem die Viola als Beginn einer Fuge in Mozarts Welt einlud. Ihr Motiv wurde erst vom Cello, dann von der Violine übernommen als weiteres Zeugnis harmonischen Musizierens auf allerhöchstem Niveau.

Beethovens Werke werden wegen seiner Vielseitigkeit gerne gehört, sie zu musizieren und zu interpretieren erfordern künstlerisches Geschick. Heitere Passagen voll musikalischer Freude im Verbund mit klaren Unisono-Passagen und kräftigen Akkorden kennzeichneten den bemerkenswerten Einstieg zu einem seiner Streichtrios. Absolut homogene Phasen im Wechsel mit solistischen Bereichen voll bestechender Virtuosität zeigten die hohe Meisterschaft der drei Interpreten. Beseelt nach innen gerichtet der zweite Satz mit dezenten, kurz gefassten Punkten, oft im Gleichklang von Violine und Viola, um untermittelt der echt Beethovenschen Sprache wieder den nötigen Raum zu gewähren. Nach vielen Phasen mit extrem zartem Vibrato als Ausdruck durchdachter Musizierweie rundete überschäumende Freude an der Wiedergabe musikalisch höchst anspruchsvoller Werke ein herausragendes Konzert im Kino, das zu den kulturellen Höhepunkten im instrumentalen Bereich der Stadt Riedlingen zählen dürfte. Lang anhaltender herzlicher Beifall wurde mit einem eleganten Adagio von Mozart voll intimer Schönheit beantwortet.