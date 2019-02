Klassenfotos: Alles digital?

AALEN / ELLWANGEN (ans) - Da kann man nur staunen: Viel Kreativität haben die „Zeitungstreff“-Schüler bei unserem kleinen Wettbewerb Klassenfoto aufgewendet. Thema: „Meine Schule / Stadt / Beruf in 50 Jahren“. Die Ansichten, wie die Welt in einem halben Jahrhundert aussieht, gehen ganz schön weit auseinander. App, Tablet, alles digital? Multitaskend in unterschiedlichen Branchen? Oder bleibt einfach alles so, wie es ist? Die Klasse 5 des Aalener Schubart-Gymnasiums hat das Ganze gleich statistisch ausgewertet: Vier Schüler der Klasse möchten in 50 Jahren Profi-Fußballer oder Fußballtrainer sein, einer Arzt. Die anderen Fünftklässler gehen davon aus, dass sie mit Handy ausgestattet multitaskend in unterschiedlichen Branchen am Computer arbeiten. Einige meinen, dass sie dann – im Alter von 60 Jahren – gedanklich schon im Ruhestand sind.