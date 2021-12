Klarinettenensemble spielt sich in die Herzen der Zuhörer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem das Herbstkonzert der Stadtkapelle Spaichingen im November abgesagt werden musste und auch am 3. Advent die Messbegleitung unter den Corona-Bedingungen nicht stattfinden kann, war es umso schöner, dass das Klarinettenensemble der Stadtkapelle mit Volker Hagen, Markus Wissmann, Herbert Hafen und Rüdiger Hagen am 2. Adventssonntag in der Stadtpfarrkirche aufspielen durfte. Im Gepäck hatten sie ein buntes Programm an Stücken. Das Repertoire umfasste eine abwechslungsreiche Mischung aus traditionellen Kirchen- und Weihnachtsliedern, klassischen und auch modernen Stücken wie zum Beispiel Sound of Silence. Darunter waren auch Arrangements von Markus Wissmann. Zwischen den einzelnen Stücken las Pastoralassistent Claudius Fischer ganz unterschiedliche Texte vor, die zum Nachdenken anregten. Beides zusammen ergab eine wunderbare vorweihnachtliche Stimmung in der Stadtpfarrkirche. Claudius Fischer merkte am Ende an, er schaue in viele beseelte Gesichter. Dies galt jedoch nicht nur für die Zuschauer, sondern ebenfalls für die vier Musiker, die sich bei ihrem Publikum am Ende mit einer Zugabe bedankten.