Klar überlegen, aber torlos

Ellwangen (an) - Derbytime in Ellwangen. Am 4. Spieltag in der Oberliga der B-Juniorinnen haben die Fußballerinnen des FC Ellwangen den FFV Heidenheim empfangen. Die Heidenheimer waren bis dahin noch ohne einen Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das sollte sich nach diesem Spiel ändern.

Bei perfektem Fußballwetter und vor 130 Zuschauer starteten die Ellwangerinnen gut ins Spiel. Nach anfänglichem Druck erspielten sie sich über die ganze Halbzeit verteilt mehrere Chancen. Der FCE war deutlich überlegen, doch trotz Chancen von Josephine Wild, Jana Köder, Lisa Rademacher, Hannah Fetzer und Emilie Baier fand der Ball nicht ins Heidenheimer Tor. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte knüpften die Ellwangerinnen an ihre Leistung aus den ersten 40 Minuten an. Die wenigen Offensivaktionen der Heidenheimer wurden sofort unterbunden. Der FCE zeigte ein gutes Kombinationsspiel und versuchten den Führungstreffer zu erzielen. Kurz vor Ende kamen die Ellwangerinnen noch einmal vor das gegnerische Tor, allerdings ging der Ball knapp über das Tor. Somit endete das Spiel trotz Überlegenheit des FCE mit 0:0. Nun wartet auswärts der Aufsteiger aus Münchingen.