Klappradrennen in Tracht wird zum Zugpferd

„Auf geht’s. Hopp, hopp, hopp“: Heiße Anfeuerungsrufe haben am vergangenen Samstag das Westallgäuer Klappradrennen in Tracht an der Festhalle in Maria-Thann begleitet.

Zwölf Dreier-Teams traten bei dem von TSV Maria-Thann und TSV Wohmbrechts veranstalteten Spektakel an, das sich zum Publikumsliebling der „Mountain Bike Tours“ entwickelt hat. Hier hieß es losrennen vom Start-Zielpunkt, das Rad über die aufgebaute Hürde aus Paletten tragen und sich dann in den Sattel schwingen, um die Festhalle und den Sportplatz zu umrunden.

Vorneweg düste mit einem Affenzahn Manfred Karg im Quad. Sein Hintersitzer Hans-Jörg Weber filmte mit der Videokamera die sich abstrampelnden Teilnehmer in Dirndln und Lederhosen. Nach vier Durchgängen standen die Sieger im Teamwettbewerb fest: „Die Bäbies“ fuhren auf Platz 1, dicht gefolgt von „Die Liebherr-Teufel“ und „Mein Blitz“. Beim Einzel-Massenstart siegte Markus Specht.

Die Veranstalter zeigten sich froh, dass sich der Himmel rechtzeitig zum Klappradrennen gnädig zeigte und seine zuvor weit geöffneten Schleusen wieder dicht machte. Bei den Ausfahrten der Mountainbiker waren noch einige Gruppen in den Regen gekommen.

Gut besucht waren wieder die zuvor abgehaltenen Fahrtechnikkurse, erstmals auch für E-Mountainbikes. Das Angebot der Bildersuchfahrt durch Hergatz hatten nur einige Familien angenommen, wie von Herbert Weber vom Vorstandstrio des TSV Wohmbrechts zu erfahren war. Die geplante sonntägliche Shuttlefahrt zum Falkenstein am Grünten, wo die Teilnehmer der Fahrtechnikkurse Erlerntes anwenden sollten, fiel aus. Die Fahrt hätte man eigentlich noch beim Samstagshock nach der Siegerehrung absprechen wollen. Aber die meisten seien dann ziemlich schnell nach Hause, so Weber. Was angesichts nasser Klamotten (und dem DFB-Pokal-Endspiel) auch verständlich gewesen sei.