l (ij) - Der Männergesangverein Eigenzell hat am Wochenende sein traditionelles Wein- und Herbstfest in der Gymnastikhalle des Ortes gefeiert. Der Männerchor des MGV und die eingeladenen Gastcöre haben es geschafft, von Beginn an eine mitreißende Stimmung an in den Saal zu zaubern.

Neben den Chören des Liederkranzes Bopfingen waren die Jelly Beans aus Rotenbach der Einladung nach Eigenzell gefolgt. Der Eigenzeller Männerchor unter der Leitung von Rudolf Kucher eröffnete den Weinabend mit dem Lied „Wirtin schenk ein“ und forderte so klang- und stimmungsvoll dazu auf, die Gläser zu füllen. Mit „Lustig ihr Brüder“ und dem Lied „Männer mag man eben“ zauberten die Sänger des MGV Eigenzell eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Der Stammchor des Liederkranzes Bopfingen unter der Leitung von Anne Hiesinger-Lutz legte direkt nach. Mit dem Lied „Wochenend und Sonnenschein“ sowie dem „Fliegermarsch“ lud der Chor das Publikum direkt zum Schunkeln und Mitsingen ein. Alfred Kohnle, der durch das Programm führte, unterhielt bei seinen Ansagen das Publikum auf witzige und humorvolle Art. Auch die Jelly Beans aus Rotenbach mit ihrer Dirigentin Daniela Hoffmann begeisterten das Publikum vom ersten Lied an. Sie forderten das Publikum auf, mit dem ersten Lied „Hintn bei da Stadltür“ den Takt mit zuklatschen. Dies ließ sich das Publikum nicht zweimal sagen. Mit den Liedern „Diana“, Can’t help falling in Love“, „Du entschuldige, I kenn di“ und „So bist Du“ legten die Chormitglieder einen wirklich gelungenen Auftritt hin, so dass das Publikum direkt eine Zugabe forderte.

Ortsvorsteher Hauber steuert Weisheiten zum Thema Wein bei

Rindelbachs Ortsvorsteher Arnolf Hauber lobte in seiner kurzen Ansprache den MGV Eigenzell für sein traditionelles Weinfest. Der Verein, der gerade sein 70-jähriges Bestehen feierte, sei eine feste Größe in der Ortschaft Rindelbach. Hauber unterhielt die Gäste mit ein paar witzigen Weisheiten rund um den Wein.

Weiter ging es mit dem gemischten Chor „Fortissimo“ des Liederkranzes Bopfingen unter der Leitung von Anne Hiesinger-Lutz. Die Bopfinger begannen mit dem bekannten Lied „Lollipop“, was direkt zum Mitsingen einlud. Der Verein komplettierte seinen Auftritt mit „Looking in Your Eyes Again“ und „I get around“. Das Publikum spendete großen Applaus und forderte direkt eine Zugabe.

Der MGV Eigenzell mit seinem Dirigenten Rudolf Kucher schloss dann den Abend mit seinem finalen Auftritt. Mit den Liedern „Griechischer Wein“ und „Die kleine Kneipe“ animierten die Mannen die ganze Halle zum Mitsingen. Beim abschließenden Lied „Hallo Freunde“ war die ganze Halle ein einziger Chor, der stimmungs- und klangvoll die Halle zum Beben brachte. Der Verein musste gleich im Anschluss noch eine Zugabe präsentieren. Schriftführer Thomas Mayer dankte im Anschluss allen Chorleitern, Vorständen und Musikern und übergab allen ein kleines Präsent. Alleinunterhalter Karl Bullinger war danach mit seinen Stimmungs- und Tanzliedern an der Reihe.

Am Sonntag feierte der Verein sein Herbstfest. Nach dem Frühschoppen wurde ein abwechslungsreiches Mittagessen angeboten. Mittags traten die Chorsparten des Kinder- und Jugendchores auf. Thomas Mayer, der durch das Programm führte, hieß die Kinder des Kinderchores Goldkehlchen voller Vorfreude willkommen. Unter der Leitung von Renate Gruber widmeten die Kinder ihr Lied „Kommt der Herbst mit bunter Pracht“ dem Thema Herbst. Dabei forderten sie das Publikum auf, während ihres Liedvortrags Wind- und Sturmgeräusche nachzumachen.

Sofia Kling vom Kinderchor erklärte dem Publikum die Auswahl der Lieder und die Hintergründe dazu. Den Auftritt komplettierten sie mit „Herbstspur“ und „Wer hat an der Uhr gedreht“: Der Jugendchor unter der Leitung von Mareike Vaas gab im Anschluss eine perfekt vorgetragene Auswahl an Hits aus den aktuellen Charts zum Besten. Der Titel „It’s my life“, im Original von Bon Jovi, markierte den Auftakt. Beim zweiten Titel „A million reasons“ von Lady Gaga sang Sophia Langer einen Solopart. Der Auftritt schloss mit den Titeln „Without you“ von Avicii und „Lass deine Träume einfach fliegen“. Das Publikum dankte mit begeistertem Applaus.