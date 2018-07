Klöckner ist neue CDU-Landeschefin in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa) - Die rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner ist auch zur Landesvorsitzenden gewählt worden. Bei einem Parteitag in Mainz bekam sie 96,9 Prozent der Stimmen. Damit vollzog sich ein Machtwechsel: Klöckner löste Christian Baldauf ab, der rund vier Jahre an der Spitze der rheinland-pfälzischen CDU gestanden hatte. Bei der Landtagswahl am 27. März 2011 will Klöckner Deutschlands dienstältesten Ministerpräsidenten Kurt Beck herausfordern.