Kita und Grundschule im Oberen Bezirk freuen sich über Spende

Von einer guten Idee aus Schwarzenbach haben die Kindertagesstätte Liebenau und die Eduard-Mörike Grundschule in Langentrog profitiert. In Bieggers Hofladen wurden während der Vorweihnachtszeit Spenden für die Kita und die Schule gesammelt – „aus dem Erlös von unserem Christbaumverkauf haben wir die Summe dann verdoppelt“, erzählt Martina Biegger.

900 Euro kamen so insgesamt zusammen, die vor Kurzem in gleichem Maße den beiden Einrichtungen überreicht wurden (also jeweils 450 Euro). „Die Kinder freuen sich sehr darüber“, so hat es Martina Biegger erfahren – und freut sich ihrerseits.