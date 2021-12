Kita-Testungen sorgen für Diskussionen

Seit vergangener Woche bietet die Gemeinde Achstetten montags und donnerstags kostenlose Lollytests für Kinder an. Das Angebot gilt für die Krippe Rotkehlchen in Stetten, die Kindertagesstätte (Kita) St. Michael in Stetten, die Kita Sonnenau Achstetten und die Kita Christoph-Martin-Wieland in Oberholzheim. Doch das Konzept führt bei Eltern zu Diskussionen. Sie fordern eine Anpassung der Regeln für die Corona-Testungen.

Die kirchlich getragenen Kitas St. Rafael in Bronnen und St. Franziskus in Achstetten bieten Corona-Tests schon seit einigen Wochen an – testen können die Eltern ihre Kinder damit zu Hause. Diesem Beispiel folgend gingen Vertreter des Elternbeirates der Kindergärten in Achstetten auf den Gemeinderat zu und setzten sich dafür ein, dass in gemeindlich getragenen Kindergärten ebenfalls solche kostenlose Tests angeboten werden (SZ berichtete).

Tests müssen in Mehrzweckhalle gemacht werden

Nun berichtete eine betroffene Mutter der „Schwäbischen Zeitung“, dass in einer nicht öffentlichen Sitzung am 29. November beschlossen wurde, dienstags und donnerstags Testungen vor Einlass in die Kindergärten anzubieten. Die Kosten trägt die Gemeinde. Allerdings können die Tests nicht zu Hause oder in den Kindergärten selbst gemacht werden, sondern nur in den jeweiligen Mehrzweckhallen oder Vereinsheimen.

Und genau dort setzt die Kritik der Eltern an. Laut einer E-Mail aus der Elternschaft, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, bieten im Gegensatz zur Gemeinde die kirchlichen Träger den Eltern an, Testungen zu Hause zu machen und das Ergebnis per Unterschrift zu bestätigen.

Praxis hat nichts mit Misstrauen zu tun

Bürgermeister Kai Feneberg erklärt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, diese Praxis habe nichts mit Misstrauen gegenüber den Eltern zu tun. „Wir haben uns entschlossen, Tests vor Ort durchzuführen, um den Eltern ein Sicherheitsgefühl vermitteln zu können. Man sieht, wer morgens da ist und weiß, wer daran teilnimmt.“ Einige Eltern hätten sich bereit erklärt, die Tests am Vortag bei den Kindergärten abzuholen, morgens die Örtlichkeiten aufzuschließen und dort die Tests auszugeben.

Kritikpunkt der Eltern an dieser Entscheidung: Sie bemängelten, dass bei einer Testung vor Ort Gruppen vermischt würden und eine Menschenansammlung provoziert werde. Bürgermeister Feneberg sieht das nicht so. „Die Hallen sind mehr als groß genug, um die Abstände einhalten zu können. Wenn man danach geht, dann darf man seine Kinder auch nicht mit in den Supermarkt nehmen“, entgegnet er.

Feneberg sagt jedoch, dass er die Ideen und die Kritik der Eltern zu den Plänen sehr ernst nimmt. Einer Verschiebung der Testungen von Dienstag auf Montag habe die Gemeinde nach Rücksprache mit den Eltern bereits zugestimmt. Dass der zeitliche Mehraufwand, den dieses Testkonzept mit sich bringt, besonders für berufstätige Eltern nur schwer oder teilweise gar nicht zu bewältigen sei, habe man im Vorhinein nicht wissen können. „Wir konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen, welche Schwierigkeiten unser System birgt, aber man kann über alles reden und letztlich finden wir eine Lösung, die für die Mehrheit der Eltern passend ist“, ist Feneberg überzeugt.

Keine Testpflicht in Aussicht

Noch im Dezember will der Gemeinderat nicht öffentlich über diese neuen Erkenntnisse beraten und das Testkonzept möglichweise anpassen. Laut einem betroffenen Elternteil ist der Großteil der Eltern dazu bereit, seine Kinder zu testen, wenn dies auch zu Hause möglich ist. Die Elternschaft sei aber froh und dankbar für die Bemühungen der Gemeinde. Auch Feneberg sagt: „Der Elternbeirat und ich waren uns einig, auch wenn wir noch Dinge nachträglich klären müssen. Wichtig ist, dass wir jetzt mit den Testungen anfangen.“

Allerdings bleiben die Corona-Tests freiwillig. Im Moment ist es den Eltern selbst überlassen, ob sie ihre Kinder morgens testen oder nicht. Der Grund dafür liegt laut Feneberg an der Gesetzeslage. Das Hausrecht der Einrichtungsträger und die bestehenden Regelungen des Infektionsschutzgesetzes böten keine ausreichende Grundlage für eine Testpflicht und ein damit einhergehendes Einlassverbot für ungetestete Kinder. „Für eine Testpflicht braucht es eine Allgemeinverfügung durch den Landkreis Biberach“, erklärt Feneberg.

Die Prüfung des Sachverhalts durch den Landkreis habe aber ergeben, dass die niedrigen Fallzahlen in den Kindergärten eine solche Allgemeinverfügung nicht rechtfertigen. Damit bleibt es bei freiwilligen Tests. Feneberg betont: „Wir wollen keine Spaltung unserer Gemeinde. Grundsätzlich akzeptieren wird jede Haltung.“ Dennoch appelliere er an alle Eltern, das kostenlose Angebot zum Wohle aller anzunehmen.