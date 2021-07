Kita Liebenau soll aus- und umgebaut werden

Auf dem Dach der Kita Liebenau wächst Moos und auch sonst ist dem modularen Bau aus dem Jahr 1974 hier und da sein Alter anzusehen. Im Gemeinderat wurde jetzt der Projektplan für die neue Kita Liebenau vorgestellt. „Es könnte um große Veränderungen gehen“, räumte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel ein. Es gibt mehrere mögliche Standorte für einen Neubau und „Es spricht vieles dafür, vier Gruppen zu platzieren“, glaubt die Bürgermeisterin. Erste wegweisende Planungsschritte stehen schon im Herbst dieses Jahres an.

Das moosbewachsene Dach soll schon im Sommer oder Herbst dieses Jahres saniert werden. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten Anfang Juli an die Firma Leiter und Witzemann. Doch das das alte Haus genügt langfristig nicht mehr. Die Kita ist jetzt bereits voll belegt. In zwei altersgemischten Gruppen, gibt es derzeit Platz für 36 Kindergartenkinder und sieben Kleinkinder unter drei Jahren. Weil das laut Kindergartenbedarfsplan schon 2023 nicht mehr reicht, wurde im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung mit Nachdruck ein Neubau der Kita Liebenau gefordert. Dafür legte die Gemeinde jetzt einen konkreten Projektplan vor. „Das gibt Druck aufs Projekt“, begrüßte Manfred Deutelmoser von den Freien Wählern den vorgelegten Zeitplan. Schon nach der Sommerpause will das Hauptamt zusammen mit dem Kita-Team aus Liebenau klären, wer Träger der neuen Betreuungseinrichtung werden soll.

Dem Hauptamt fällt in dieser Phase auch die Aufgabe zu, den Bedarf zu klären. Berücksichtigt werden soll dabei nicht nur die Kindergartenbedarfsplanung, die vor allem bei den unter Dreijährigen mit Nachfrage rechnet, sondern auch die Wohnraumentwicklung im oberen Bezirk. Außerdem könnte es feste Platzbuchungen von Firmen für ihre Mitarbeiter geben heißt es in der Mitteilungsvorlage.

Ende 2021 soll dann die wichtige Standortfrage diskutiert werden. Hier soll unter anderem eine Befragung Aufschluss über die Wünsche der Betroffenen geben. Die derzeitige Kindertagesstätte steht auf einem Grundstück, dass die Stiftung Liebenau durch Bestellung eines Erbbaurechtes für 99 Jahre an die Gemeinde Meckenbeuren verpachtet hat. Dort könnte ein Ausbau beispielsweise durch eine vorübergehende Containerlösung in Angriff genommen werden.

Ein weiterer möglicher Standort könnte auf dem Schulgelände der Eduard-Mörike- Schule in Langentrog liegen. Auch ein Neubau auf dem Gelände der Stiftung Liebenau in Hegenberg käme in Frage. Es kann aber auch ganz anders kommen. „Das ist eine besondere Situation, weil mehrere Standorte infrage kommen. Die Eltern haben viel dazu zu sagen“, glaubt Bürgermeisterin Elisabeth Kugel.

Bei der Standortfrage soll das Ressort Bildung und Betreuung zusammen mit dem Kämmerer der Gemeinde aktiv werden. Dass der Standort schon im Herbst diskutiert werden soll, findet Manfred Deutelmoser gut: „Das ist besser als der letzte Platz, der übrig geblieben ist“, lobt er im Rückblick auf die Planungen in Kehlen. „Der Plan hört sich gut an. Es ist gut, wenn sich Betroffene beteiligen können“, findet Katja Fleschhut von der BUS-Fraktion.

Die Gemeinde rechnet damit, dass die Standortfrage erst im Frühjahr 2022 entschieden ist. Im ersten Halbjahr 2022 soll das Ressort Bildung und Betreuung zusammen mit dem Kindergartenteam Liebenau und dem Elternbeirat der Kita ein pädagogische Konzept erarbeiten. Gebäudeplanung und ein vom Bauamt betreuter Wettbewerb sind für das zweite Halbjahr des kommenden Jahres geplant. 2023 sollen Bauantrag, Vergaben und der Bau gestemmt werden. 2024 steht dann noch Personalplanung, Inneneinrichtung und eine Betriebserlaubnis im Projektkalender. Geplante Eröffnung: September 2024.