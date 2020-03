Kita-Gebühren ausgesetzt

Friedrichshafen (sz) - Die Kindergärten und Tagesstätten in Friedrichshafen werden über die Zeppelin-Stiftung und die Gebühren der Eltern finanziert. Aufgrund der Schließung als Maßnahme zum Infektionsschutz setzt die Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen die Gebühren – vorerst für April – aus, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

„Die Eltern werden dadurch in Summe von rund 175 000 Euro Kita-Gebühren für April entlastet", betont Oberbürgermeister Andreas Brand. „Diese Entscheidung hatten wir bereits zu Beginn der Schließung gefällt, jetzt hat auch der Städtetag eine entsprechende Empfehlung an die Städte und Gemeinden gegeben. Das bestätigt uns natürlich.“ Entsprechend werde auch für den Bereich der Schulkindbetreuung durch den Betreuungsverein zunächst für April auf die Gebührenerhebung in Höhe von insgesamt rund 23 000 Euro verzichtet. Ob die Aussetzung der Gebühren verlängert wird, hängt von landesweiten Entscheidung über die Schließung ab.