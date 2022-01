Kißleggs Bürgermeister will Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Aulendorf forcieren

Seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember ist auf der bereits seit einem Jahr unter Strom stehenden Bahnstrecke zwischen Lindau und Memmingen auch der Regionalverkehr elektrifiziert, mit den neuen blauen Triebzügen des Betreibers Go-Ahead.

Warum fahren dann aber zwischen Wangen, Kißlegg und Leutkirch immer noch regelmäßig die alten, roten Dieselloks? Die Antwort darauf ist eigentlich recht einfach, der Hintergrund schon etwas komplizierter. Und bei der Aussicht, dass sich daran in diesem Jahrzehnt noch etwas ändert, wird es dann vollends schwierig.

Wenn alte Dieselloks auch jetzt noch, nach der Elektrifizierung des Regionalverkehrs, unter der Stromleitung fahren, ist das natürlich kein schöner Anblick. Dieter Krattenmacher

Wangen, an einem Werktag um 13.15 Uhr: Die Schranken am Bahnübergang der B32 sind schon wieder geschlossen, die Autofahrer in den sich bildenden Fahrzeugschlangen warten darauf, dass endlich entweder einer der neuen blauen Elektrotriebzüge oder einer der modernen Schweizer Eurocitys vorbeizischt.

Stattdessen dröhnt es aus Richtung Bahnhof, und Sekunden später nimmt ein roter, die Oberleitung ignorierender DB-Dieseltriebzug lauthals in Richtung Aulendorf Fahrt auf – vorbei an den staunenden Blicken wohl so mancher Verkehrsteilnehmer. „Wenn alte Dieselloks auch jetzt noch, nach der Elektrifizierung des Regionalverkehrs, unter der Stromleitung fahren, ist das natürlich kein schöner Anblick“, sagt Dieter Krattenmacher.

Diesellok unter Stromleitung: Ein alter DB-Triebzug wartet im Wangener Bahnhof auf seine Abfahrt Richtung Aulendorf. (Foto: bee)

Der Bürgermeister von Kißlegg, dem wichtigsten Bahnknotenpunkt im Württembergischen Allgäu, beschäftigt sich allein schon qua Amt seit vielen Jahren mit dem Zugverkehr in der Region und ist deshalb ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um Verbindungen, Takte oder Fahrpläne auf der Schiene geht. Deshalb weiß Krattenmacher auch um die Hintergründe des Dieselverkehrs auf der elektrifizierten Bahnstrecke: „Das hatte die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg so beschlossen.“

Möglichst komfortabler Anschluss an Südbahn

Der Hintergedanke damals, so der Schultes: Man wollte, dass die Großen Kreisstädte Wangen und Leutkirch auch nach der Elektrifizierung einen möglichst komfortablen Anschluss nach Aulendorf und damit an die Südbahn haben – also ohne Umstieg in Kißlegg.

Das funktioniere aber nur, wenn die Dieselzüge, die auf der noch nicht elektrifizierten Strecke von Aulendorf über Bad Waldsee nach Kißlegg unterwegs sind, dann aber weiterfahren. Praktisch bedeute dies: Jede Stunde verkehrt eine Diesellok von Kißlegg unter der Oberleitung abwechselnd nach Leutkirch oder nach Wangen, und jeweils wieder retour nach Aulendorf, wo die Anschlüsse zur seit wenigen Wochen ebenfalls elektrifizierten Südbahn (zwischen Ulm und Bodensee) mit dem neuen Fahrplan verbessert worden seien.

Hätte man sich damals entschieden, dass die Dieselzüge nur zwischen Aulendorf und Kißlegg pendeln, hätte dies weitreichende Konsequenzen gehabt, sagt Dieter Krattenmacher. Auf der einen Seite den Verlust von Fahrgästen, weil diese, verbunden mit teilweise langen Wartezeiten, umsteigen müssten. „Andererseits brauchen wir auf dieser Nebenstrecke ein möglichst hohes Fahrgastpotenzial“, so der Bürgermeister.

Probleme mit nicht durchgängig elektrifizierter Ringzug-Strecke

Das Problem mit genügend vielen Fahrgästen könnte auch ein Ringzug lösen, der umsteigefrei Ravensburg, Friedrichshafen, Lindau, Wangen, Kißlegg und Aulendorf verbinden würde. Eine solche Verbindung lässt der Landkreis Ravensburg derzeit prüfen.

Und bei diesem Thema kommt der Bahn-Fachmann Krattenmacher, der das Dieselloch zwischen Aulendorf und Kißlegg lieber heute als morgen schließen möchte, so richtig in Fahrt: „Ein Ringzug auf einer nicht durchgängig elektrifizierten Strecke bringt Probleme mit sich.“

Der die Oberleitung ignorierende Dieseltriebzug Richtung Aulendorf am Wangener B-32-Bahnübergang. (Foto: bee)

Erstens: Mit den im Anzug schwachen Dieselzügen seien auf einer solchen Ringstrecke keine schnellen und damit attraktiven Verbindungen möglich. Außerdem seien Dieselloks beim technischen Unterhalt und wegen des weit verzweigten Werkstattnetzes anfälliger. Auch grundsätzlich mache es laut dem Kißlegger Bürgermeister keinen Sinn, Dieselzüge unter umweltfreundlichen Stromleitungen fahren zu lassen. Und die sogenannten Hybrid-Loks, mit einer aufladbaren Batterie an Bord?

Da sei man gerade bei der technischen Erprobung, ausgereift könne dies aber eine Alternative sein. Dennoch ist für Dieter Krattenmacher klar: „Wenn man einen Ringzug gescheit und wirtschaftlich machen will, geht das nur mit einer Elektrifizierung zwischen Kißlegg und Aulendorf.“

Wunsch: Politisches Thema für Kreis und Kommunen

Doch wie ließe sich ein solch’ ambitioniertes ÖPNV-Projekt möglichst schnell umsetzen? Der Unterschied zu den jüngst elektrifizierten Strecken auf der Süd- und Allgäubahn ist, dass diese von den Ländern gewollt gewesen waren, weiß Krattenmacher.

Nun müsse der Impuls aber von den betroffenen Kommunen und vom Landkreis ausgehen. „Es hängt jetzt davon ab, ob wir uns auf den Weg Richtung Elektrifizierung begeben und dafür Geld in die Hand nehmen wollen oder ob die Strecke ewig ein Dieselloch bleiben soll“, so der Kreisrat. Und: „Mein großer Wunsch ist, dass die Elektrifizierung dieser Strecke im nächsten halben Jahr ein politisches Thema in Kreis und Kommunen wird.“

Politische Windrichtung gerade sehr gut. Dieter Krattenmacher

Denn die Voraussetzungen seien laut dem Kißlegger Bürgermeister so günstig wie nie. Alle würden vom Klimaschutz reden, und dass Planungs- und Rechtsprozesse vereinfacht werden sollen. „Die politische Windrichtung ist gerade sehr gut, und dann kann die Verwirklichung eines so großen Projekts gut unter zwei Jahrzehnten, vielleicht sogar unter einem Jahrzehnt funktionieren.“

Zumal der Abschnitt zwischen Aulendorf und Kißlegg nicht nur ein „guter Lückenschluss zwischen zwei bereits elektrifizierten Strecken“ sei, sondern wegen der bereits vorhandenen Infrastruktur und der fehlenden Brücken und Tunnel auch vergleichsweise einfach und günstig unter Strom zu setzen sei. Eine durchgängig elektrifizierte Ringzugstrecke sei auch hinsichtlich des Berufsschülerverkehrs attraktiv und würde es beispielsweise Pendlern aus Leutkirch ermöglichen, in unter einer Stunde nach Ravensburg zu kommen.

Für Dieter Krattenmacher lässt dies alles deshalb nur den einen Schluss zu: „Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um hier Gas, oder besser: Strom zu geben.“