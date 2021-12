Kißlegger Rat tagt am Mittwoch

Der Neubau eines Edeka-Marktes, eine mögliche Sanierung des Gemeindeverbindungswegs zwischen Schneller und Rahmhaus und ein Zuschussantrag der Zimmerschützengilde: Mit diesen und weiteren Themen wird sich der Kißlegger Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 8. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Mensa des Schulgeländes Kißlegg befassen.

Zudem beraten die Räte über weitere Baugesuche sowie eine Nutzungsvereinbarung mit dem Verein Bürger für Bürger bezüglich der im ehemaligen Gasthaus Löwen genutzten Räume (Kleiderkammer, Gemeinschaftsraum). Vorgesehen ist als Nutzungsgebühr rückwirkend zum 1. Januar 2021 einen pauschalen Betrag von 12 000 Euro jährlich anzusetzen. Der Verwaltungsvorschlag sieht vor, die Einnahmen zu spenden. Auch über den Stand zum Libanon-Projekt Integriertes Müllmanagementsystem für Rachiine soll informiert werden.

Beim Zuschussantrag Zimmerschützengilde 1909 e.V. geht es um die Anschaffung einer elektronischen Schießanlage und einer Pelletheizung. Der Antrag rührt an der zuletzt vertagten Entscheidung, wie die Gemeinde Vereine künftig bei energetisch wirksamen Investitionen fördern will. Beim Gemeindeverbindungsweg geht es um die Frage, ob die Gemeinde sich an die vom Kreis für Mai/Juni 2022 geplante Sanierung der K 7902 zwischen Weitershofen und Stegrot anschließt und ihre Gemeindestraße in diesem Zuge mit erneuert.

Anfragen aus der Bürgerschaft können gegen 19 Uhr gestellt werden. Anliegen können auch zur Verlesung vorab schriftlich über den Bürgermeister eingereicht werden. Es gilt voraussichtlich 3G, Schnelltests werden am Eingang angeboten.