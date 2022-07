Kißlegger Open-Air-Kino startet in eine neue Runde

Kißlegg (sz) - Jedes Jahr verwandelt sich der Schlossplatz vor dem Neuen Schloss Kißlegg in ein Open-Air-Kino. Wer also in den Sommerferien gemeinsam mit anderen einen unterhaltsamen Abend erleben will, sollte dieses Ereignis an lauen Sommerabenden in Kißlegg nicht verpassen. Auf einer großformatigen Leinwand werden in diesem Sommer donnerstags am Abend amüsante, bekannte und auch weniger bekannte Filme gezeigt. Auf dem Programm: „Grießnockerlaffäre“ am 4. August um 21.30 Uhr, „Kalte Füße“ am 11. August um 21 Uhr und „Der Junge muss an die frische Luft“ am 18. August um 21 Uhr.