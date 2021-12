Kißlegger Kleiderstube rechnet trotz Corona mit Spenden auf Vorjahresniveau

Kleiderstube gehört zu Bürger für Bürger e.V.

Die Kleiderstube ist dem Kißlegger Verein Bürger für Bürger zugehörig. Sie befindet sich im Erdgeschoss des gemeindeeigene ehemaligen Gasthauses „Löwen“ auf rund 170 Quadratmetern Fläche. Im Obergeschoss sind Geflüchtete und Obdachlose untergebracht. Die Nebenkosten für das Gebäude (ohne Imbiss) belaufen sich laut Gemeinde auf 25 000 Euro. Fürs OG erhebt die Gemeinde pauschale Nutzungsgebühren, die Kleiderstube war bislang miet- und nebenkostenvertragsfrei dort untergekommen. Allerdings hatte die Gemeinde für die vergangenen Jahre im Februar abgerechnet und einen pauschalen Nebenkostenbetrag erhoben. Die entsprechenden Einnahmen, so hatte es der Gemeinderat beschlossen, leitet die Stadt als Spende an vom Kleiderkammerteam vorgeschlagene soziale Projekte weiter. Hintergrund dieser Regelung ist laut Kämmerer Roland Kant, dass der Verein selbst die Spenden satzungsbedingt so nicht vergeben darf. Das Vorgehen soll auch künftig so gehandhabt werden, allerdings hat die Gemeinde die Nebenkostenpauschale nun auf vertragsfeste Beine gestellt. Der Vertrag, den der Gemeinderat einstimmig billigte, sieht vor, dass der Verein Bürger für Bürger jährlich 12 000 Euro bezahlt. Unterschreiben wird den Vertrag für den Verein aller Voraussicht nach dieser Tage die neue Vorsitzende und ehemalige Rektorin des Kißlegger Schulzentrums, Doris Kurzhagen. (pau)