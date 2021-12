Kißlegger Grastrockung bezieht neue Lagerhalle

Anlage in Geiselharz gehört nun zu Regiogras

Die Grastrocknung in Kißlegg ist nicht die einzige in der Region. Auch in Amtzell-Geiselharz gibt es eine entsprechende Anlage. Seit 2020 gehört die Futtertrocknung Geiselharz eG zu Regiogras, einer Trocknungsgenossenschaft mit Sitz in Hergatz. Diese hat ihren Ursprung im Jahr 1961 und firmiert seit der Fusion mit der Futtertrocknung Maierhöfen eG im Jahr 2013 als Regiogras und hat laut Homepageangaben gut 1000 Mitglieder. Die gesamte Menge an getrockneter Waren aus allen drei Regiogras-Anlagen belief sich in diesem Jahr auf 19 520 Tonnen. Vorsitzender der großen Genossenschaft ist Gottfried Sutter. Geschäftsführer bei Regiogras ist seit Sommer 2021 Andreas Schoch. Betriebsleiter in Geiselharz ist seit Oktober Roberto Füchsel. (pau)