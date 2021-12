Kißlegger Caravan-Zulieferer Stengele erweitert schneller als geplant

Einer der eigenen Angaben zufolge größten Zulieferer der Caravan- und Reisemobilbranche erweitert seinen Produktionsstandort in Kißlegg schneller als ursprünglich geplant. Dazu hat sich die Unternehmensleitung der Stengele Holz- und Kunststofftechnik GmbH dazu entschlossen, den vierten Bauabschnitt vorzuziehen, geht aus einer Mitteilung hervor. Bereits 2018 hatte das Unternehmen mit einem neuen Verwaltungs- und Produktionsgebäude den Standort in Zaisenhofen erweitert.

Weitere 3800 Quadratmeter Produktionsfläche

„Wir investieren mit der Erweiterung in die Zukunft“, so Geschäftsführer Erwin Stengele:

Wir möchten die Phase des Wachstums nutzen, die Abläufe zu optimieren und die Fertigung weiter zu modernisieren.

Die Branche habe in den vergangenen Monaten stark von der hohen Nachfrage nach Reisemobilen und Wohnwagen profitiert. Zugleich plane man mit unterschiedlichen Szenarien. Derzeit werden auf 17 000 Quadratmetern unterschiedliche Komponenten wie Fußböden, Dächer und Möbel sowie Duschkabinen und Waschbecken produziert. Mit dem Neubau kommen ab dem Frühjahr weitere 3800 Quadratmeter Produktionsfläche hinzu.

Ziel ist es laut Unternehmen, die Kapazitäten anzupassen, die Logistik durch die Reduktion von unterschiedlichen Standorten zu entlasten und Arbeitsabläufe zu optimieren. Die Fertigung für Verbundwerkstoffe werde zum Beispiel ihren Platz in dem neuen Gebäude finden. Diese Verlagerung schaffe wiederum Kapazitäten an den bisherigen Produktionsstätten, das bedeutet zum Beispiel Platz für weitere hochmoderne Maschinen und eine Optimierung von Arbeitsprozessen an den einzelnen Arbeitsplätzen.

Was sich bei Forschung und Entwicklung tut

Ein wichtiger Bestandteil bei Stengele Holz- und Kunststofftechnik ist die Forschung und Entwicklung, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Bereich Caravan, Reisemobil und Urban Vehicles sei zusammen mit einem Kunden ein neues Möbelkonzept für die Mercedes-V-Klasse und den Vito erarbeitet worden. Als Besonderheit beinhalte dieses Konzept eine Küche, die mit wenigen Handgriffen ausschwenkbar und absenkbar sei. So werde es ermöglicht – innerhalb von wenigen Sekunden Umbau – mit der Küche im Freien zu kochen. Derzeit werden laut Unternehmen die ersten Möbelsätze für diese Serien gebaut.

„Es ist wichtig, das Unternehmen auf mehrere Standbeine zu stellen und Visionen zu haben“, so Erwin Stengele. „Das hat uns vor drei Jahren dazu gebracht, unter ökologischen Gesichtspunkten Tiny Houses zu bauen.“ Die ersten Modelle finden ihre Verwendung als Ferienwohnungen. Dies sei gerade für den landwirtschaftlichen Bereich eine interessante Möglichkeit, Ferien auf dem Bauernhof anzubieten. Das Portfolio wurde nach Firmenangaben dieses Jahr um eine mobile Sauna und als Schutzwagen für Waldkindergärten erweitert. Der Vertrieb läuft über die Tiny House Kisslegg GmbH.

Welche Rolle Nachhaltigkeit spielt

Und auch sonst ist viel in Bewegung im Unternehmen, wie es weiter heißt. Das Thema Nachhaltigkeit spiele bereits seit vielen Jahren eine große Rolle. Anfang 2021 sei zusätzlich eine Projektgruppe gegründet worden, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt.

Die Umwelteinflüsse der Firma sollen weiter reduziert werden sowie die natürlichen und sozialen Ressourcen geschont werden. Unter diesen Gesichtspunkten sei auch der Neubau geplant worden, er erfülle die Standards für ein KfW-Effizienzhaus 55. Der Energiebedarf werde größtenteils durch eine PV-Anlage abgedeckt und die Heizung durch eine Wärmerückgewinnungs-, sowie ein Wärmetauschkonzept unterstützt.

Im Zuge des geplanten Neubaus hat Stengele ein Grundstück nördlich des bisherigen Firmengeländes mit 2500 Quadratmetern gekauft. Diese Fläche wird laut Unternehmen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit neu angelegt und soll die durch den Neubau versiegelte Fläche ausgleichen. In diesem Firmengarten seien ein großer Teich sowie eine Blumen- und Streuobstwiese vorgesehen.

Der inhabergeführter Systemlieferant für den Caravanbau beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.