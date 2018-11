Kirchenlieder kommen ums Leid nicht herum

Es ist merkwürdig. Je weniger die Mehrheit der Gesellschaft noch im christlichen Glauben verankert ist, desto beschwingter und optimistischer sind in den vergangenen Jahrzehnten die Kirchenlieder geworden. Das „neue geistliche Lied“ hat sich zu einer Art Wohlfühl-Oase entwickelt. Joseph Ratzinger schrieb im Jahr 2008, „dass die Musik, die der Anbetung ,in Geist und Wahrheit‘ dient, nicht rhythmische Ekstase, nicht sinnliche Suggestion oder Betäubung, nicht subjektive Gefühlsseligkeit, nicht oberflächliche Unterhaltung sein kann“. Ist das nur die Haltung eines alten Mannes? Ich glaube nicht. Vor allem der Vorwurf der Gefühlsseligkeit und Oberflächlichkeit trifft Teile des neue geistlichen Liedguts doch sehr. Vielen dieser Lieder fehlt es an Tiefgang. Aber in die Tiefe wollen diese Lieder ja gerade nicht - die Gemeinde will sich durch sie in Hochgefühle und Geborgenheit hineinsingen; möglichst ohne Umwege. So kreisen die Gesänge um Dank und Lobpreis. Auch Bitten an Gott werden thematisiert. Zweifel am Glauben und Hader gegenüber dem Leben treten dagegen in den Hintergrund.

Die Texte der neuen geistlichen Lieder fallen nicht selten beliebig aus. Auch in einem Hit des Genres: „Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik“. So heißt es in Martin Gotthard Schneiders Lied „Danke für diesen guten Morgen“. Das ist noch irgendwie spirituell, aber mehr auch nicht.

Generell wandelt der Versuch, Choräle von heute zu schreiben, auf einem schmalen Grat. Sobald eine poppige Note hineinkommt, entgleitet so ein Choral leicht ins Schlagerhafte. Und das Schlagerhafte siedelt wiederum sehr nah am Kinderlied. Familiengottesdienste wirken insofern als der ideale Rahmen so mancher neuer geistlicher Lieder.

Ein erwachsener Glaube geht über solche Lieder hinaus. Zu ihm gehört das Wissen um die Unumgänglichkeit leidvoller Erfahrungen im Leben. Zudem ist für Christen der Erlösungsgedanke ohne die Grausamkeit der Hinrichtung von Jesus Christus nicht zu haben. Deshalb kommt dieses Leiden in alten Kirchenliedern schmerzhaft direkt zur Sprache. So heißt es in Paul Gerhardts Lied „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“: „Es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, entsaget aller Freuden; es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht: Ich will’s gern leiden.“ Wir haben für solche Worte den starken Magen nicht mehr. Unsere Gesellschaft ist darüber hinaus. Aber gerade deshalb kann ein solcher Liedtext uns umso tiefer treffen. Als Christ sollte man ihn an sich heranlassen. Geistlichen Liedern, die nur aufs Wohlgefühl abheben, fehlt etwas Wesentliches – so richtig es auch ist, dass ein Christ ein fröhlicher Mensch sein muss, wie Luther schrieb. Aber wie alles definiert sich auch diese aus Heilszuversicht gewonnene Fröhlichkeit nur durch ihr Gegenteil. Sie löst sich sonst auf oder wird bedeutungslos.

Im alten evangelischen Kirchenlied „Jesu Kreuz, Leiden und Pein“ fallen in der genauen Beschreibung des Passionsgeschehens wohl deshalb die Worte „O Mensch, nimm’s zu Herzen“.

Die Kulturtipps der Woche: Die Geigerin Vilde Frang musiziert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin am Montag, 19. November, um 20 Uhr im GZH. Die Compagnie Marie Chouinard tanzt im GZH am Mittwoch, 21. November, 19.30 Uhr, die Choreographie „Der Garten der Lüste“, inspiriert von Hieronymus Boschs. Ebenfalls am Mittwoch, 20 Uhr, spielt im Bahnhof Fischbach die schottische olkrock-Band Manran. Der Comedian Martin Fromme zeigt am Freitag, 23. November, 20 Uhr, im Theater Atrium sein Programm „Besser Arm ab als arm dran“. Der Musikverein Jettenhausen lädt am Samstag, 24. November, 20 Uhr, zum Jahreskonzert ins Graf-Zeppelin-Haus, unter dem Motto „Musikalische Eindrücke aus Europa“. In St. Gangolf in Kluftern findet am Sonntag, 25. November, 17 Uhr, das 41. Geistliche Konzert mit dem Kirchenchor und dem Musikverein Kluftern statt.