Kirchenkonzert mit Oswald Sattler mit Verlosung

Ein außergewöhnliches sakrales Konzert veranstaltet Konrad Konzert am Sonntag, 8. Mai um 15 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Albstadt-Ebingen. Oswald Sattler, der als Volksmusikant im deutschsprachigen Raum alles erreicht hat, was man nur erreichen kann, findet in der Kirche wieder zu der inneren Gelassenheit zurück, die ihn auszeichnet. Kartenvorverkauf findet über Klara Mahlenbrey unter Telefon 07585 741 statt. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Konrad Konzert stellt für das Konzert drei mal zwei Karten und drei CDs „Die Bergkristalle Messe“, die dann per Post zugeschickt werden zur Verfügung. Die Karten können an der Tageskasse ab 14.30 Uhr abgeholt werden.

Teilnehmer an der Verlosung können unter der Handynummer 0170 299 00 55 anrufen und folgende Frage beantworten: Aus welchem Land kommt Oswald Sattler (Bayern, Österreich, Südtirol)? Die Teilnehmer kommen dann in einen sogenannten Topf und daraus werden dann die drei Gewinner gezogen.