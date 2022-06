Kirchenkonzert in Denkingen

Denkingen (sz) - Der Musikverein Denkingen veranstaltet am Sonntag, 26. Juni, um 18.30 Uhr in der St. Michaels Kirche in Denkingen ein Kirchenkonzert. Nach einer stillen Zeit ohne Musik und nun harter Probenarbeit können die Musiker endlich wieder ihr Können unter Beweis stellen. Die wieder neu gegründete Vorgruppe Denkingen-Frittlingen wird das Konzert eröffnen. Danach wird die Jugendkapelle Denkingen-Frittlingen mit schottischen Klängen und Melodien aus dem Film Backdraft nachlegen. Im zweiten Teil zeigen dann die Aktiven des Musikverein Denkingen ihr Können. Alle drei Kapellen werden von dem Dirigenten Stefan Lewedey geleitet. Im Anschluss an das Konzert findet im Kirchgarten ein Stehempfang statt. Der Eintritt ist frei.