Kirchenkonzert der Trachtenkapelle Ennabeuren

Ennabeuren (sz) - Für die Trachtenkapelle Ennabeuren war das Jahr 2022 ewreignisreich und besonders. Denn die Feierlichkeiten anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Albverein-Trachtenkapelle Ennabeuren konnten nachgeholt werden.

Auch in der nun bevorstehenden Vorweihnachtszeit wollen die Musiker der Trachtenkapelle sich und ihre Gäste gemeinsam mit einem kurzweiligen Kirchenkonzert am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr in der katholischen Kirche „Mutter Maria“ auf die anstehenden besinnlichen Tage einstimmen, teilen die Verantwortlichen mit.

Die Trachtenkapelle wird laut Ankündigung unter der Leitung von Dirigent Gerhard Rogg einen bunten Strauß an Melodien zu Gehör bringen. Hierbei greift das vielfältige Programm den kirchlichen Veranstaltungsort musikalisch auf. Das Repertoire reicht von ruhigen und getragenen Stücken, über rockig-moderne Arrangements bis hin zu solistischen Passagen.