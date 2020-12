Kirchengemeinderat zieht Bilanz und schaut auf Weihnachten

Auch wenn das Leben zurzeit durch Corona sehr eingeschränkt wird, ist der Kirchengemeinderat im Hintergrund sehr aktiv. Seit Juni werden regelmäßig Hygienekonzepte für die Gottesdienste erstellt und aktualisiert, Ordnerdienste koordiniert und die musikalischen Umrahmungen organisiert.

Unter diesen Voraussetzungen konnte dann auch im Oktober die Erstkommunion in etwas geänderter Form stattfinden. Ebenfalls im Oktober konnten die Stelle des Hausmeisters mit Josef Högerle besetzt werden, und Sabine Steinbeck hat sich bereit erklärt, einige Aufgaben des Kirchenpflegers zu übernehmen. Im November mussten durch den Lockdown light alle Aktivitäten im Gemeindehaus eingestellt werden. Der Kirchengemeinderat begab sich auf die virtuelle Ebene und hielt mit Erfolg seine erste Online-Sitzung ab. Dabei wurde unter anderem über die Hygienekonzepte fürs Gemeindehaus sowie über die Regeln für die Gottesdienste gesprochen. Im Moment können Gottesdienste unter folgenden Voraussetzungen stattfinden: 1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht während des Gottesdienstes und auch im Freien, kein Gemeindegesang, Handdesinfektion, Führen einer Teilnehmerliste und mindestens zwei Ordner, die darauf achten, dass die Regelungen alle eingehalten werden. Heizen der Kirche ist in der Pandemie nicht möglich. „Bitte denken Sie daran, sich wärmer zu kleiden. Durch die Abstandsregelung sind die Sitzplätze in der Kirche begrenzt, es kommt deshalb vor, dass Kirchenbesucher nicht mehr eingelassen werden können“, schreibt der katholische Kirchengemeinderat St. Johann Baptist Obereschach in einer Pressemitteilung. Um dies zu vermeiden, gilt ab sofort bis zum Jahresende wieder eine Anmeldepflicht für alle Sonn- und Feiertagsgottesdienste im Pfarrbüro (nur telefonisch). Ab Dezember wird auch der Samstagabendgottesdienst wieder angeboten, um die voll besetzten Sonntagsgottesdienste zu entlasten.

Hier alle Weihnachtsgottesdienste im Überblick: 24. Dezember – Heiligabend, 15 und 16 Uhr Krippenspiel in der Kirche, 18 Uhr Christmette, musikalisch mitgestaltet von der MoniMerk-Band. 25. Dezember – Erster Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet von einem kleinen Kirchenchorensemble mit Solisten. 26. Dezember – Zweiter Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr Eucharistiefeier. 27. Dezember – Fest der Heiligen Familie, 10 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung.

Sie können sich ab sofort im Pfarrbüro Obereschach zu den üblichen Öffnungszeiten anmelden – nur telefonisch unter 0751 / 613 62. Um möglichst vielen Mitchristen die Gelegenheit zum Gottesdienstbesuch am 24. und 25. Dezember zu ermöglichen, ist eine Anmeldung nur für einen dieser beiden Tage möglich.