Kirchengemeinderat in Hofen startet

Aalen (an) - Kürzlich haben sich die im März gewählten Kirchengemeinderatsmitglieder zu ihrer konstituierenden Sitzung im Gemeindesaal in Hofen getrroffen. Durch die Corona-bedingten Einschränkungen war diese Sitzung jetzt erst möglich geworden. Pfarrer Golla begrüßte sichtlich erfreut die 10 neugewählten Mitglieder und dankte allen für die mit diesem Amt übernommene Verantwortung und ihre Bereitschaft zur Mitwirkung im Gremium. Besonders bedankte er sich auch bei den ausscheidenden Mitgliedern Ursula Ilg und Stefan Simla, der in der vergangenen Wahlperiode mit außergewöhnlichem Einsatz das Amt des Gewählten Vorsitzenden übernommen hatte.

Die gewählten Mitglieder wurden auf ihr Amt verpflichtet und legten feierlich ihr Versprechen ab, ihr Amt im Kirchengemeinderat gewissenhaft zu erfüllen und am gemeinsamen Heilsauftrag der Kirchengemeinde mitzuwirken.

Zum neuen Vorsitzenden des Kirchengemeinderats wurde Stefan Hafner gewählt. Bruno Köhler jun. wurde zu seinem Stellvertreter bestellt. Weitere wichtige Gremien wie der Verwaltungsausschuss wurden besetzt, so dass der Kirchengemeinderat für die anstehenden Herausforderungen gut aufgestellt ist und seine Arbeit nun aufnehmen kann. Als wichtige Projekte stehen ein Gebäudekonzept für Gemeindehaus und Kindergarten an; außerdem der Wechsel von Pfarrer Harald Golla im Sommer 2021. Kirchenpfleger Jochen Breitweg und Kirchenpfleger vor Ort August Steidle sicherten dem Gremium ihre Unterstützung zu. Für die gute Zusammenarbeit im Gremium aber auch mit dem Pastoralteam erbat Pfarrer Golla Gottes Segen.