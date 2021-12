Kirchengemeinden wollen an Weihnachten Rast für pandemieerschöpfte Menschen bieten

Ellwangen - Die Kirchen gehen in das zweite Weihnachtsfest unter Pandemiebedingungen. Am Heiligen Abend und an den Feiertagen werden die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Seelsorgeeinheit zahlreiche Gottesdienste in den Kirchen anbieten. Dazu kommt ein evangelischer Gottesdienst im Freien, der am Nachmittag des Heiligen Abends auf dem Marktplatz stattfindet. Für Silvester ist ein ökumenischer Gottesdienst im Freien geplant, der besonders im Zeichen der Pandemie stehen soll und mit dem die Kirchen ein Zeichen in die Zivilgesellschaft hinein setzen möchten.

Die Corona-Pandemie überschattete zwar auch im vergangenen Jahr das Weihnachtsfest. Dennoch sei die Stimmung heute eine merklich andere, erläutert der katholische Pfarrer Martin Leitgöb: Vor einem Jahr habe man gehofft, dass dank der Impfstoffe das „Licht am Ende des Tunnels“ sichtbar wäre. Das habe sich aber als Trugbild erwiesen, sagte Leitgöb bei einem Pressegespräch mit dem evangelischen Stadtpfarrer Martin Schuster.

Mittlerweile habe sich gezeigt, dass die Menschen erschöpft seien, erklärte Leitgöb. Aber auch in der Weihnachtsgeschichte treffe man auf erschöpfte Menschen: Auf Maria und Josef nach ihrer beschwerlichen Reise nach Betlehem oder auf die Hirten. Auch diese Personen seien aus verschiedenen Gründen erschöpft. „In dieser Situation geschieht Weihnachten. Das ist ein wichtiger Gedanke“, betont Leitgöb: „In dieser Wirklichkeit spricht uns die Botschaft von der Menschwerdung Jesu an.“

„Die Menschwerdung findet nicht in einer idealen Welt statt“, ergänzt der evangelische Pfarrer Martin Schuster. Das zeige sich an der Krippe, in der Jesus zur Welt gekommen sei. Auch heute gebe es ungelöste Fragen wie die Pandemie oder den Klimawandel. Die Sehnsucht nach Frieden, Barmherzigkeit und Menschlichkeit stelle sich heute genauso wie damals.

Anders als im vergangenen Jahr finden die Gottesdienste größtenteils in den Ellwanger Kirchen statt. Die Gemeinden achten nach eigenem Bekunden darauf, dem Sicherheitsgebot bestmöglich Rechnung zu tragen. Deshalb ist bei den evangelischen Gottesdiensten am Heiligen Abend, die in der Stadtkirche stattfinden, eine vorherige Anmeldung erforderlich. Unter den geltenden Abstandsbedingungen biete die Stadtkirche maximal 180 Personen Platz, erläutert Pfarrer Schuster: „Wenn damit gerechnet werden muss, dass die Kapazitätsgrenze erreicht wird, braucht man ein Anmeldemanagement.“

Bei den Gottesdiensten am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sei der Andrang erfahrungsgemäß nicht so groß, deswegen könne man hier auf eine Anmeldung verzichten, ergänzt Schuster. Zusätzlich bietet die evangelische Kirchengemeinde am Heiligen Abend um 15.30 Uhr eine Weihnachtsandacht im Freien auf dem Marktplatz an. Hierfür sei keine Anmeldung notwendig, und beim Gottesdienst im Freien sei den Gemeindemitgliedern auch der Singen der Gemeinde erlaubt – anders als bei den evangelischen Gottesdiensten in den Kirchen. „Das Singen ist heikel“, bemerkt Pfarrer Schuster, denn in der Vergangenheit sei es sogar bei prominenten Chören zu Infektionsdurchbrüchen gekommen.

Dagegen darf bei den katholischen Gottesdiensten auch in den Kirchen gesungen werden, allerdings muss dabei eine Maske getragen werden. Dafür müssen sich die Besucher aller katholischen Weihnachtsgottesdienste zuvor bei den Gemeinden anmelden.

Beide Kirchen betonen, dass sie bewusst nicht zwischen Geimpften, Genesenen und Ungeimpften unterscheiden wollen. „Jedes Gemeindeglied kann teilnehmen“, erklärt Martin Schuster. Es gebe keine Kontrollen, dafür achte man auf die Einhaltung der Abstände, die Maskenpflicht sowie das Singverbot. Für Menschen, die keine Maske dabei hätten, halte man welche bereit, so Schuster. Sein katholischer Kollege Martin Leitgöb pflichtet ihm bei: „Es muss Orte geben, an denen wir zusammenkommen können.“ Aber auch die katholische Seite lege Wert auf Abstand und Masken.

Nach den Weihnachtsfeiertagen ist an Silvester, 31. Dezember, um 14 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Freien auf dem Marktplatz vorgesehen. Diese Andacht solle als ökumenisches Zeichen für die Stadt und die Zivilgesellschaft dienen. Auch die Stadtspitze soll zu diesem Gottesdienst eingeladen werden.

Gottesdienstfahrplan für die Weihnachtsfeiertage

Die evangelische Kirchengemeinde bietet am Heiligen Abend, 24. Dezember, drei Gottesdienste in der Stadtkirche an: Einen Familiengottesdienst um 15.30 Uhr, eine Christvesper um 18 Uhr und eine Christmette um 22.30 Uhr. Die Gottesdienste werden jeweils von einer Gesangsschola begleitet. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich bei der Kirchengemeinde unter der Rufnummer 07961/3111 während der Bürozeiten von 9 bis 13 Uhr telefonisch anmelden. Anmeldungen werden bis zum 23. Dezember, 13 Uhr, entgegengenommen.

Für den Gottesdienst am Heiligen Abend um 15.30 Uhr im Freien auf dem Marktplatz ist keine Anmeldung erforderlich, ebenso wenig für die Gottesdienste am Samstag, 25. Dezember, (erster Weihnachtsfeiertag) um 9.30 sowie am Sonntag, 26. Dezember, um 9.30 Uhr, jeweils in der Stadtkirche.

In der katholischen Seelsorgeeinheit Ellwangen finden am Heiligen Abend, 24. Dezember, in allen Gemeinden Christmetten statt: um 18 Uhr in Heilig Geist und in Sankt Wolfgang, bereits um 17 Uhr im Freien bei Sankt Patrizius in Eggenrot sowie um 22 Uhr in der Basilika. Auf dem Schönenberg gibt es am Heiligen Abend zwei Christmetten, nämlich um 20 Uhr und um 22 Uhr.

Am Samstag, 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, finden die Gottesdienste um 9.30 Uhr (Basilika und Schutzengelkapelle Neunheim) sowie um 10.30 Uhr statt (Heilig Geist und Sankt Wolfgang). Am Sonntag, 26. Dezember, dem zweiten Feiertag, sind Gottesdienste um 9.30 Uhr (Basilika Sankt Vitus und Sankt Patrizius Eggenrot) sowie um 10.30 Uhr vorgesehen (Sankt Wolfgang und Heilig Geist).

Für alle Gottesdienste der katholischen Kirchengemeinden wird um vorherige Anmeldung unter den Rufnummern 07961/3535 (Basilika Sankt Vitus), 07961/2492 (Heilig Geist und Sankt Patrizius) sowie 07961/7140 (Sankt Wolfgang) gebeten.

Anmeldungen für Gottesdienste auf dem Schönenberg sind unter der Rufnummer 07961/919370 möglich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich online unter www.schoenenbergkirche.de für die einzelnen Gottesdienste zu registrieren.