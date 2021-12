Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee machen Weihnachten in der Stadt erlebbar

In diesem Jahr werden die Feierlichkeiten über Weihnachten aufgrund der Pandemie erneut anders aussehen müssen. Deshalb haben die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee an die Menschen gedacht, die nicht zu den Gottesdiensten in den Kirchen kommen möchten. Auch sie sollen die Frohe Weihnachtsbotschaft zugesprochen bekommen.

Weihnachten findet immer statt, unabhängig von Coronabestimmungen und -beschränkungen. Die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee haben die Weihnachtsgeschichte in fünf Sequenzen in Text, und mit Musik begleitet, aufgenommen, um sie in der Altstadt von Bad Waldsee erlebbar zu machen. Vom 4. Advent (Sonntag, 19. Dezember) bis zum Montag, 27. Dezember, sind an fünf der beleuchteten Häuser Stelen aufgestellt. An diesen Stelen kann über einen QR-Code mit dem Handy eine Audiodatei abgerufen werden. So kann man sich, in der Altstadt spazierend, die Weihnachtsbotschaft zusprechen lassen.

Alternativ lassen sich die Audiodateien im Aktionszeitraum auch über die Homepage der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee (www.seelsorgeeinheit-badwaldsee.de) aufrufen.