Durchhausen - Die Kirchengemeinde „Zu den Heiligen Engeln“ feierte in Durchhausen wieder ihren Gemeindetag. Dieses Fest geht auf die Zeit des Wirkens von Pfarrer Bernhard Anfang der 1980er Jahre zurück und wird seither immer am ersten Advent gefeiert. Der Gemeindetag ist seit jeher sehr beliebt und hat im örtlichen Veranstaltungsreigen einen hohen Stellenwert.

Mit dem Familienfestgottesdienst in der Kirche, zelebriert von Pfarrer Thomas Schmollinger, nahm der Gemeindetag seinen Auftakt. Zur feierlichen Gestaltung des Gottesdienstes war dieses Jahr der Mädchenchor Rottweil eingeladen. Dirigent Andreas Puttkammer gelang es, alle Zuhörer in der Kirche mit seinem engelsgleichen Chor zu verzücken. Wie der Adventskranz entstanden ist, erzählten die Kommunionkinder des Jahres 2023 in ihrem Anspiel. Ein Kommunionkind des Jahres 2022 – Anna Merz – wurde als Ministrantin aufgenommen. Und so wurden alle Gottesdienstbesucher der vollbesetzten Kirche rundum belohnt, Pfarrer Schmollinger freute sich sichtlich.

Der weltliche Teil des Gemeindetages ging dann nahtlos nach Ende des Gottesdienstes in der Gemeindehalle weiter. Nach der Kirche öffnete ein kleiner Bazar mit vielen Überraschungen. Neben Weihnachtsbredle für die Aktion Drachenkinder von Radio 7, Adventsgestecken, Likören und individuellen Deko- und Geschenkartikeln gab es auch afrikanische Produkte aus dem fairen Handel. Vielen Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und deckten sich mit Weihnachtsgebäck, Gestecken und auch schon Geschenken ein. Der Frühschoppen war richtig zünftig, spielte doch der Musikverein Gunningen auf.

Bei dem Besucherandrang wurde es schon gleich zu Beginn eng. Durch den gebotenen leckeren Mittagstisch konnten die Küchen im Ort kalt bleiben. Zur Kaffeezeit war das hausgemachte Kuchen- und Tortenbuffet sehr gefragt. Abgerundet wurde und zum bunten Tagesreigen trugen die Beiträge des Kindergarten Regenbogen und der Hip-Hop Gruppe bei. Zum Abschluss wagten sich auch viele weitere Gäste auf die Bühne und es wurde noch ausgiebig gemeinsam getanzt.

Der Gemeindetag vereinte auch in diesem Jahr nicht nur die Dorfgemeinschaft. Viele waren von den umliegenden Orten gekommen. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Johannes Ungermann zog ein sehr positives Fazit über den rundum gelungenen Gemeindetag.