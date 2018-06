Aalen-Ebnat (an) – Auf die wichtigsten Bauvorhaben im vergangenen Jahr des katholischen Kirchengemeinderates Ebnat hat man bei der jüngsten öffentlichen Sitzung zurückgeblickt. Darunter fielen die Neupflasterung des Kirchplatzes und der Treppeneingang an der Kirche in Höhe von 20 000 Euro sowie der Umbau im Kindergarten Sankt Maria in Höhe von 43 000 Euro.

Sonja Manteuffel, die stellvertretende Leiterin des Katholischen Verwaltungszentrums in Aalen, stellte die einzelnen Positionen des Doppelhaushaltes 2013/2014 vor und kommentierte die größeren Ausgaben. Geplante Baumaßnahmen sind der Blitzschutz an allen Gebäuden für rund 20 000 Euro, Zaun und Spielgeräte am Kindergarten sowie eine neue Mikrofonanlage für das Gemeindezentrum. Außerdem soll in den nächsten Jahren das Flachdach des Pfarrhauses saniert werden und für die Kinder ab einem Jahr entsprechende Außenspielgeräte angeschafft werden. Rund 950 000 Euro werden für 2013 in Einnahmen und Ausgaben verplant.

Der zweite Vorsitzende Josef Wunderle wies darauf hin, dass rund zwei Drittel des Haushaltsjahres durch die beiden Kindergärten beansprucht werden und deshalb fest vorgegeben sind. Durch die leicht gestiegenen Steuereinnahmen wäre man jetzt noch in der Lage, die geplanten Investitionen leichter durchzuführen, es müssten keine Schulden aufgenommen werden.

Hans-Peter Kinzl vom Krankenpflegeverein sprach die gemeinsamen Veranstaltungen an, die nun auch durch die Ansiedlung des neuen Samariterstiftes vertieft werden. Pfarrer Ziellenbach informierte hierzu, dass er zusammen mit Pfarrer Metzger von der evangelischen Kirchengemeinde monatliche Andachten und Gottesdienste plane.

Die Leiterinnen der Kindergärten, Kerstin Huwer und Margitta Kleefeld-Pliska, stellten ihre jeweilige Einrichtung und deren Schwerpunkte vor. Corina Röck berichtete über die verlässliche Grundschule, dass sich die Gruppe von anfänglich acht Kindern nach fünf Jahren auf nunmehr 16 Kinder vergrößert hat.