Kirchenchor Reute macht einen Ausflug ins Allgäu

Bei bestem Wetter verbrachte der Kirchenchor Reute am 14. Mai einen harmonischen und entspannten Tag in Oberschwaben. Nach einer Besichtigung mit zweitem Frühstück auf Schloss Zeil, verbunden mit einer kleinen Wanderung nach Reichenhofen, genossen alle ein leckeres Mittagessen in Gospoldshofen. Begrüßt und unterhalten von Familie Vogler, wurden Hintergründe zur Familie, zur Geschichte und Zukunft der Käserei vermittelt. Mit dem Reisebus von Omnibus Müller ging es weiter nach Wangen im Allgäu. Dort wussten zwei Touristenführer den interessierten Sängerinnen und Sängern viel über die große Kreisstadt zu erzählen und zu zeigen. Bei einem Eis und umrahmt von Straßenmusik konnte anschließend die Atmosphäre in der Stadt genossen werden. Zurück in Reute ließ der Kirchenchor den Tag bei einem guten Abendessen im Gasthaus Stern ausklingen.