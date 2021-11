Kirchenchor Lauchheim ehrt langjährige Mitglieder

Der katholische Kirchenchor Sankt Petrus und Paulus hat acht Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Bereits im zweiten Jahr in Folge musste der Chor pandemiebedingt auf seine traditionelle Cäcilienfeier verzichten, bei der normalerweise die Jubilarinnen und Jubilare gewürdigt werden. Stattdessen erfolgte die Ehrung im Anschluss an den Gottesdienst zum ersten Adventssonntag in der Pfarrkirche Sankt Petrus und Paulus in Lauchheim.

Für 60 Jahre im Dienst der Musica Sacra wurde Christina Obele geehrt. Sie erhielt einen Ehrenbrief des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie den Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst. Für 55 Jahre im Kichenchor wurde Imelda Gruber ebenfalls mit je einem Ehrenbrief des Cäcilienverbands und des Bischofs gewürdigt.

Renate Geiß erhielt für 45 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor eine außergewöhnliche Urkunde der Pfarrgemeinde, unterzeichnet von Pfarrer Pius Adiele. Angelika Vetter wurde für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Borgia Heindel, Regina Saige, Felix Jakob und Martin Bawidamann für zehn Jahre im Dienst der Kirchenmusik. Sie alle erhielten eine Urkunde des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Chorleiter Wolfgang Schellig bedankte sich bei den Jubilarinnen und Jubilaren sowie bei den Mitgliedern des Chors, die der Ehrung beiwohnten. Er bat darum, dem Chor auch künftig die Treue zu halten.