Kirchenchor Einhart sucht Sänger für Friedensmesse

Mit Musicals und dem Adventssingen feiert der Kirchenchor Einhart regelmäßig Erfolge. Nun steht mit der „Ethno-Mass for Peace“ von Lorenz Maierhofer das nächste Chorprojekt an. Dafür suchen die mehr als 40 Aktiven noch weitere Sänger. Auch für Anfänger sind die Stücke gut geeignet.

Lorenz Maierhofers Komposition verbindet in der Weltsprache interkultureller Chormusik christliche Glaubensbekenntnisse und spirituelle Botschaften mit Aussagen großer Persönlichkeiten des Friedens. „Es ist auch die momentane Weltlage, die uns dazu bewogen hat, diese Friedensmesse zu singen“, sagt Monika Frick, Pressesprecherin des Kirchenchors. Um Frieden geben zu können, müsse man zunächst im Frieden mit sich selber sein – ein Gefühl, das die neun Stücke der Messe wecken. „Es sind einige Gospels darunter und sehr eingängige Melodien. Das hat auch den Vorteil, dass sie gut zum Lernen geeignet sind“, sagt Frick.

Die Proben starten am Dienstag, 4. September. Geprobt wird dann immer dienstags von 19.30 bis etwa 21.30 Uhr im Probelokal des Kirchenchors „D’ Schual“ in Einhart. Eine Aufführung ist in Form eines Wortgottesdienstes für Anfang Oktober in der Kirche in Bachhaupten geplant.

Zum Kirchenchor Einhart gehören derzeit mehr als 40 Aktive im Alter von 22 bis über 80 Jahre. „Viele gehören schon lange zum Chor und kennen schon Stücke der Messe“, berichtet Frick. Zusammenhalt und Erfahrung der Einharter Sänger sollen aber keineswegs Neugierige abschrecken, sondern vielmehr einladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Daher ist die Friedensmesse auch mit einem Projektchor geplant. Wer also einfach Lust auf die Stücke hat oder mal unverbindlich mitsingen möchte, ist ebenso willkommen, wie derjenige, der nach einer Sängergemeinschaft sucht. Willkommen sind alle Stimmlagen sowie Männer und Frauen. „Ein Projektchor ist immer eine gute Sache, weil dann mehrere Sänger neu anfangen und nicht einzelne“, sagt Frick, die selbst vor 20 Jahren über eine Nachbarin zum Kirchenchor Einhart gefunden hat.

Mit der „Ethno-Mass for Peace“ bleibt der Kirchenchor auch seiner Mischung aus altem und neuem Liedgut treu. „Wir sind immer offen für neue Stücke. Daher singen wir auch nicht nur traditionelle kirchliche Lieder, sondern auch Werke, die generell christliche Grundgedanken vertreten“, sagt Frick. Und Grundgedanke der „Ethno-Mass“ ist der Weltfrieden. Den Auftakt macht „Peace to the World“ nach dem afroamerikanischen Spiritual „Amen“. Die bekannte Melodie wird mit dem Friedenswunsch und Worten von Mutter Teresa untermalt: „Begegnen wir einander immer mit einem Lächeln, denn das Lächeln ist der Anfang der Liebe ... Jedes Werk der Liebe ist ein Akt des Friedens, wie klein auch immer.“ Dieser Stil zieht sich auch durch die weiteren Stücke wie zum Beispiel „Oh Burden down, my Lord“, „The River is flowing“, „Hambani Kahle“ und „Praise the Lord all together“.