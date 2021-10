Kirchenchor darf den Gottesdienst wieder mitgestalten

Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben in den vergangenen anderthalb Jahren zum Erliegen gebracht. Vor allem Singen war lange Zeit nicht möglich. Der Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler hat im Juli seine Proben wieder aufgenommen. Seitdem treffen die Sängerinnen und Sänger sich wieder in der Wallfahrtskirche Steinhausen.

Die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2020 konnte nun auch nachgeholt werden. Bei ihr durften Chorleiterin Verena Westhäußer und die stellvertretende Vorsitzende Isolde Jehle sechs Sängerinnen und Sänger für sechs verschiedene Jahrzehnte in der Chormusik ehren. Tenorsänger Alois Barth hält dem Chor seit zehn Jahren die Treue, Petra Krug seit 20 Jahren, Günter Weiß seit 30 Jahren, Renate Scheffold seit 40 Jahren und Georg Straub seit 50 Jahren. Vinzenz Kehrle erhielt für ganze 60 Jahre Singen zum Lobe Gottes einen Ehrenbrief des Bischofs. Alt-Sängerin Josefine Steinhauser wurde nach 42 Jahren Zugehörigkeit aus dem Chor verabschiedet. Sie hat den Chor in diesen vielen Jahren mitgeprägt und erhielt für ihr Engagement eine Dankesurkunde des Cäcilienverbandes.

Neben den Ehrungen standen auch Neuwahlen für verschiedene Vorstandsämter an. Bassvertreter Georg Straub stellte sich nicht mehr zur Wahl. Für ihn wurde Josef Gröber einstimmig in den Vorstand gewählt. Ebenso konnten stellvertretende Vorsitzende Isolde Jehle, Schriftführerin Maria Wiedergrün sowie Sopranvertreterin Silvia Vollmer für weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt werden. Nachdem im vergangenen Jahr die Cäcilienfeier für die Geburtstagsjubilare ausfallen musste, wurden die Jubilare aus den Jahren 2020 und 2021geehrt. Sie erhielten ein kleines Präsent und der Chor sang ihnen ein ausgiebiges Geburtstagsständchen.

In einem humoristischen, selbst gedichteten Lied pointierte Chorleiterin Verena Westhäußer die kleinen Tücken und Herausforderungen der Probenarbeit in der Kirche. Doch diese Hürde sind alle gerne bereit zu nehmen, um endlich wieder ihrem Hobby nachgehen zu können. Der Chor hat nun wieder erste Auftritte bei der Gestaltung von Gottesdiensten, wenn auch noch nicht in voller Besetzung, da auf der Empore mit Mindestabstand nicht alle Sänger Platz haben.