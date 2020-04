Kirchen können Gottesdienste im Live-Stream melden

Da derzeit aufgrund des Coronavirus keine Gottesdienste in Kirchen stattfinden dürfen, plant die „Schwäbische Zeitung“ nun wöchentlich eine Übersicht von Gottesdiensten, die die lokalen Kirchengemeinden per Live-Stream im Internet übertragen. Kirchengemeinden, die ihre Gottesdienste online abhalten oder Videos bereitstellen, sollten alle Informationen und den entsprechenden Link für die Oster-Gottesdienste bis Mittwoch, 8. März, per E-Mail schicken an redaktion.ravensburg@schwaebische.de