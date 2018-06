Nach über zweimonatiger Schließung wird die Pfarrkirche Mariä Opferung in Hohenstadt am Sonntag, 24. Juni, um 10.30 Uhr feierlich wieder eröffnet.

Seit Ende 2017 wird in der Kirche der Blitzschutz saniert. Die Arbeiten an der Außenseite sind seit Ende 2017 weitgehend abgeschlossen, seit Anfang März wurde im Inneren der Kirche die damit zusammenhängende Elektronik komplett erneuert. Ebenfalls wurden eine neue, den Anforderungen des Brandschutzes entsprechende Heizung eingebaut und ein neuer Medienschrank für die Steuerung der Glocken und der Beleuchtung in der Sakristei installiert. Nachdem die meisten Arbeiten nun abgeschlossen sind, kann am 24. Juni die Kirche wieder eröffnet werden mit einem feierlichen Hochamt, das der Musikverein Hohenstadt musikalisch umrahmen wird und in dessen Anschluss ein Sektempfang vor der Kirche stattfinden wird. (fa)