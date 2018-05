Bereits am Donnerstag, 24. Mai, findet in der Fußball-Kreisliga A I das vorgezogene Punktspiel zwischen dem SV Haslach und dem SV Kirchdorf statt. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. Der Gast aus Kirchdorf ist in der vorderen Tabellenhälfte zu finden, die Gastgeber vom SV Haslach sind in der zweiten Hälfte angesiedelt. Trotzdem geht es bei beiden Mannschaften um nichts mehr. Dem Aufsteiger Haslach scheint so langsam die Luft etwas auszugehen, die 0:9-Klatsche gegen Ummendorf war schon heftig. Kirchdorf ist in der Favoritenrolle, obwohl der SVK nicht immer davon Gebrauch macht.