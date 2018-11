Kirchberger legt beste Gesellenprüfung ab

Kirchberg (sz) - Der Zimmerer-Geselle Marco Weinzierl aus Kirchberg hat zusammen mit Philipp Kaiser, Zimmerer-Geselle aus Zell (Rot an der Rot), mit 96 Punkten die beste Gesellenprüfung im gesamten Gebiet der Handwerkskammer Ulm abgelegt.

Die Gesellenprüfung ist die Abschlussprüfung nach der Ausbildung zum Handwerker und ist damit die erste große berufliche Hürde für Auszubildende, teilt die Handwerkskammer mit. Für ihre außerordentlichen Ergebnisse wurden die beiden Zimmerer nun mit dem Spaeth-Preis ausgezeichnet. Diesen Preis erhalten Gesellen, die in ihrer Abschlussprüfung die höchste Punktzahl erreicht haben.

So hat jeder Auszubildende aus jedem Gewerk die Chance, den Preis zu gewinnen. „Harte Arbeit lohnt sich. Als junger Handwerker merkt man, dass nicht die Worte, sondern die Taten zählen“, so Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm.

Marco Weinzierl lernte und arbeitet im Betrieb Küchle in Kirchberg, Philipp Kaiser machte seine Ausbildung in der Zimmerei Kaiser in Zell, die seinem Vater gehört. Die Familie Spaeth unterstützt seit einigen Jahren junge und engagierte Handwerker mit Auszeichnungen für besondere Leistungen. Das Preisgeld von je 2000 Euro ist an keinen bestimmten Verwendungszweck gebunden.