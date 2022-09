Kinokultur in den Sommerwochen

Gammertingen (sz) - Mitten in den diesjährigen Sommerferien gab es an 13 aufeinanderfolgenden Abenden im Laucherttalstädtchen wieder das Gammertinger Open-Air-Kino. Vom 18. bis 30. August flimmerten mitten in der Innenstadt neue Filmkomödien, Dramen, Action- und Animationsfilme über die große Kinoleinwand auf dem Großen Schlossplatz. Etwas mehr als 2600 kinobegeisterte Gäste aus Nah und Fern nutzten das diesjährige Freiluftkino, um nach Zeiten der kulturellen Abstinenz im Sommer wieder nach draußen zu kommen. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, konnten so an 80 Bistrotischen mit jeweils bis zu fünf Stühlen konnten je nach Film und Wetterlage bis zu 400 Gäste am Abend auf dem Großen Schlossplatz empfangen werden. Die Stadt Gammertingen zog nun für den neuen Standort in der Innenstadt zusammen mit dem Kinobesitzer der Zollernalb-Kinos trotz einiger weniger verregneter Abende zu Beginn eine insgesamt sehr positive Gesamtbilanz. „Der neue Standort am Schlossplatz hat sich etabliert und schließt trotz weniger Platz, aber einer Bestuhlung an Bistrotischen anstelle reiner Stuhlreihen im damaligen Innenhof des Gewerbeparks wieder mit rund 2600 Besuchern an 13 Abenden an die sehr guten Besucherzahlen der zurückliegenden beiden Jahrzehnte an“, so Bürgermeister Jerg und Kinomacher Ralf Merkel in einer gemeinsamen Meldung. „Nicht nur die jungen Kinofans, sondern auch die junggebliebenen Kinobesucher, Actionfreunde und vor allem die Liebhaber von Komödien sind wieder auf ihre Kosten gekommen“.

Absoluter Besuchermagnet an gleich zwei Kinoabenden war der neuste Eberhofer-Krimi mit „Guglhupfgeschwader“ gewesen, gefolgt vom sensiblen Beziehungsdrama „Wunderschön“ und dem Flieger-Actionfilm mit Tom Cruise „Top Gun - Maverick“. Weitere Kassenschlager waren die Animationskomödie für die gesamte Familie mit den „Minions - Auf der Suche nach dem Miniboss“ sowie der gefeierte Kino-Hit über die Rock’n’Roll-Legende „Elvis“ und die Midlifecrisis-Verfilmung „Jagdsaison“ gewesen.

Ein weiteres Highlight war die cineastische Konzertübertragung vom Maastrichter Vrijthof auf den Gammertinger Schlossplatz des Musikkünstlers André Rieu mit Orchester „Happy days are here again!“. Am Abschlussabend mit der französischen Serienkomödie um den „Monsieur Claude und sein großes Fest“ füllte sich der Große Schlossplatz nochmals fast bis auf den letzten Sitzplatz. Dieser Finalabend zeigte den Veranstaltern damit auf, dass das Freiluftkino in Gammertingen auch nach 23 Jahren einfach zum Sommerfeeling für Gäste aus nah und fern und mit dazu gehört.

Daher wollen der Gammertinger Kinomacher Ralf Merkel und die Stadtverwaltung auch im kommenden Sommer wieder erneut viele cineastische Highlights zeigen, kündigt die Verwaltung abschließend an.